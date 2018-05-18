День музеев: топ-10 музеев Украины, которые вас точно поразят

18 мая в мире празднуют Международный день музеев. Этот день отмечают с 1977 года. Именно сегодня музеи должны работать абсолютно бесплатно.

Среди множества музеев в Украине журналисты сайта "24" выбрали наиболее интересные и нестандартные, которые стоит посетить уже в ближайшее время.

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Экспериментаниум

Адрес: город Киев, проспект Степана Бандеры, 6 (ст.м. "Петровка").

Цена: от 165 до 220 грн (дети до 6 лет – бесплатно).



Интересности в "Экспериментаниуме"

Как заинтересовать детей наукой, сделать так, чтобы они больше не скучали на физике и химии? Поведите их в музей "Экспериментаниум". Это настоящий дом науки, здесь есть все, что может поразить как маленьких, так и взрослых посетителей.



Здесь интересно в любом возрасте

О чем вы всегда мечтали? Запустить облако под потолок, или оказаться самому в облачках? А может создать молнию или побывать в вихре торнадо? Здесь также можно построить прототип моста без единого гвоздя, посидеть за рулем настоящей пожарной машины, походить по зеркальному лабиринту и узнать, что такое оптическая иллюзия.



Музей "Экспериментаниум"

Этот музей имеет не только стандартные выставки, а и организует специальные экскурсии на заказ, а также Дни рождения с интересными квестами на любую тематику. А если мозг захочет подкрепиться, чтобы дальше потреблять огромные объемы научной информации, здесь открыли кафе.

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Киевский музей воды

Адрес: Крещатый парк, ул. Грушевского, 1в. Ближайшие станции метро: Крещатик (выход на ул. Институтскую); Майдан Независимости; Почтовая площадь.

Цена: взрослые – 20 грн, дети и студенты – 15 грн.



Музей воды в Киеве

Если вы в Киеве, то, кроме "Экспериментаниума", стоит посетить Музей воды. Ведь вода – это то, из чего состоим мы все, это неотъемлемая часть нашей жизни. Этот музей тоже интересно посетить как взрослым, так и детям, здесь есть аттракционы для разных возрастных категорий.

Именно здесь вы узнаете и о составе воды, и о ее питательных свойствах, и о работе канализации...

Интересным является также расположение музея, так как экспозиции представлены в старинном доме в самом центре столицы Украины. Это сооружение напоминает средневековый замок.

Музей сновидений

Адрес: Киев, улица Чигорина, 55.



Музей снов

Еще один интересный музей Киева – сновидений. Здесь вам расскажут, откуда берутся сны, почему они именно такие, какими вы их видите, всегда ли они снятся. Именно здесь каждый посетитель сам превращается в экспонат, так как трактовать будут именно ваши грезы. Здесь же работает и опытный психоаналитик, который объяснит взаимосвязь снов с реальностью.

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Пархомовский историко-художественный музей имени П. Ф. Лунева

Адрес: Харьковская область, Краснокутский район, с. Пархомовка, ул. Конторская, 2

Не нужно ехать за границу, чтобы увидеть своими глазами Рембрандта, Малевича и Пикассо! Стоит всего-навсего приехать в село Пархомовка на Харьковщине.

Музей расположен в бывшем особняке графа Подгоричани. Правда, коллекцию собрал не он и его потомки, а обычный учитель местной школы Панас Лунев.



Имение графа Подгоричани, в котором расположен Пархомовский историко-художественный музей имени П. Ф. Лунева

Здесь вы найдете оригинал известного "Голубя мира" Пикассо, который он подарил музею лично. А еще здесь есть работы Малевича, Кандинского, Айвазовского, Васильковского, Маяковского, Рейсдала, Хооха и других.



Известный на весь мир "Голубь мира" Пикассо

Еще одна важная деталь: именно в этом селе провел свое детство легендарный украинец Казимир Малевич.



Работы Кандинского и Малевича

Кстати, дом, где жил автор "Черного квадрата", тоже сохранился.



Дом, в котором рос Малевич

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Музей Гуцульской магии

Адрес: ул. Жабъевский Поток, 33-а, городок Верховина, Ивано-Франковская область.



Музей гуцульской магии

Потустороннее, но украинское – это о музей гуцульской магии. Поэтому, если вы собрались ехать в Карпаты, не забудьте познакомиться с местными мольфарами и ведьмами. А вдруг они поделятся с вами рецептом зелья вечной молодости?

Здесь можно узнать об известных гуцульских целителях, архаичных народных средствах и давно забытых народных рецептах.



Михаил Нечай – последний мольфар

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Подводный музей для дайверов

Адрес: село Николаевка, Днепропетровской области.

Цена: бесплатно, уверенное пользование аквалангом.



Подводный музей на Днепропетровщине

Внимание всем любителям дайвинга! Да, этот музей расположен в Украине, для этого не нужно ехать в Мексику или Индонезию. Всего-навсего загляните в Днепропетровскую область.

Экспонаты музея находятся на глубине от 10 до 48 метров в затопленном карьере. Здесь можно увидеть старые жигули, запорожцы, мотоциклы и даже пивной киоск... Все, что нужно – это умение пользоваться снаряжением для дайвинга.



Вот так дайверы пытались утопить разрисованный старенький бус

Кстати, подобные подводные музеи существуют и в Житомирской области, и в Крыму.

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Музей мусора

Адрес: Винница, ул. Ватутина, 19.

Цена: бесплатно.



Музей мусора в Виннице

Вячеслав Воеводин работал кладовщиком на заводе по сортировке мусора 15 лет. Благодаря этому он накопил немалую коллекцию выброшенных, но от того не менее ценных предметов. Сейчас в музее больше 2 тысяч экспонатов.



Вячеслав Воеводин – основатель музея

Среди экспонатов музея можно увидеть различные старинные предметы быта, антиквариат и тому подобное. На самом деле, люди часто не понимают, насколько ценные вещи выбрасывают. Коллекционеры все время "атакуют" предложениями основателя музея.

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Музей семейных профессий

Адрес: город Ивано-Франковск, улица Киевская, 6а.



Музей семейных профессий Романа Фабрики

Заслуженный журналист Украины Роман Фабрика решил открыть музей профессий, который заработал с 13 сентября 2005 года. Работает он в Ивано-Франковске. Девиз: "От плуга до компьютера".

Здесь можно ознакомиться с 150-ю видами различных семейных профессий за последние 200 лет. Большинство экспонатов владелец отреставрировал самостоятельно.

Кстати, дом построили специально под этот музей.

Музей контрабанды

Адрес: Одесса, ул. Екатерининская, 6.

Цена: 70 грн.



Музей контрабанды в Одессе

Где же еще, как не в Одессе, было открыть музей контрабанды? Он работает с 2013 года. Здесь вы можно посмотреть, на что способна человеческая логика, если очень надо что-то куда-то провезти.



Бриллианты в каблуках и ручках

Основателем является бывший военнослужащий Александр Отдельнов.

Здесь вам расскажут всю правду о контрабанде, говорит основатель музея:

Например, за мешок газовых платочков можно было купить машину, а за пять мотков мохеровых ниток давали пять лет тюрьмы. Интересно провозили кассеты – ленту сначала наматывали на моток от ниток, а сверху маскировали собственно нитками. Причем все таможенники знали об этих мансах, но всегда закрывали глаза, поскольку иного способа поступления кассет в страну просто не было.

Почтовая станция в Нежине

Адрес: Черниговская область, г. Нежин, улица Почтовая, 5.



Музей "Почтовая станция в Нежине"

Последний музей в нашем списке, но не последний по интересности – почтовая станция на Черниговщине. Сама гостинично-почтовая станция сохранилась без особых изменений еще с 18-го века, а музей там открыли в 1993 году благодаря переданной коллекции экспонатов от местного краеведа Александра Лазаренко.

Интерьер музея максимально приближен к 18 – начала 20-го века, как и характер экспонатов, которые касаются работы почты тех времен. Среди известных людей на этой станции в свое время останавливались Шевченко, Пушкин, Гоголь, Гребинка и другие.

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