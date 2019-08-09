День неподалеку оккупированного Донецка: репортаж журналистки 24 канала с передовой

Пророссийские боевики и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня: обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Но расслабляться украинские защитники не планируют. Как украинские защитники противостоят врагу – читайте в репортаже военной корреспондентки 24 канала.

Военнослужащий 24 королевской бригады ВСУ Андрей рассказал, что российские наемники стреляют время от времени и просто от страха. "По тех участках, где боятся прохода якобы диверсионных групп наших", – пояснил он.

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Такое затишье неподалеку оккупированного Донецка удивляет украинских бойцов. И говорят, что тишина – точно не повод расслабляться. Каждую минуту они в боевой готовности.

Один из военных, Эдуард Крохмалюк, показал пулемет: с ним он неразлучен уже второй год. А пока нет необходимости вести огонь, фронтовую помощницу охраняет подарок от волонтеров – львенок.



Эдуард Крохмалюк ушел на войну в 2015 году

До того, как пойти на войну, Эдуард работал ресторатором в Берлине, открывал заведения в Киеве. Комфортную жизнь в мирном городе не обдумывая променял на передовую, ведь быть в стороне от событий в стране не смог.

Мы все вместе это сделаем. Ради победы мы стоим здесь,

– подчеркнул он.

Бок о бок с бойцами на рубежах работают и снайперы. Их задача – не только ликвидировать врага в случае угрозы, но и вести наблюдение.

"Мы ходим только наблюдать за тем, что делает противник. Они тоже наблюдают за нашими военными. Ждут, когда они сделают какие-то ошибки", – рассказала снайпер Наталья.

Общими силами войско держит наемников на контроле. Это обеспечивает слаженная работа между подразделениями. Снайперы о передвижении врага докладывают разведке. Ярослав с позывным "Кузя" – один из них, в бригаде занимается именно разведкой.

Враг активно усиливает свои позиции, постоянно строят новые фортификации, укрепляют вторую линию. Также есть передвижение техники противника,

– отметил он.

А ушел на фронт парень добровольцем, не имея и 18 лет. Тогда обучение на журфаке отложил на потом. Несмотря на свой юный возраст решил идти военным путем.



Ярослав пошел на войну еще до совершеннолетия

"Хочется видеть завтрашний день, строить этот фундамент. Для того, чтобы построить государство, в котором мои дети в 17 смогут ходить на дискотеку спокойно", – сказал Ярослав.