День независимости США предварительно отпраздновали в Киеве

Соединенные Штаты Америки отмечают День независимости 4 июля. Американский дом в Киеве традиционно проводит торжества по этому случаю за несколько дней до праздничной даты.

Об этом сообщает UA1.

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Американский дом в Киеве является основным местом для проведения культурных программ и информационно-просветительских мероприятий в Украине при поддержке правительства США. Традиционно здесь проводятся предварительные празднования Дня независимости этой североамериканской страны. Более 100 гостей посетили торжества, среди которых – конкурсы, игры, концертная программа с участием рок-групп, джазовые выступления. Все действо происходило в американском стиле.

Американский дом поддерживает американскую публичную дипломатию в Украине путем создания уютного пространства, сводит культурные мосты для углубленного обсуждения ключевых вопросов, предоставляет возможности развития профессионального и личностного потенциала, стимулирует творчество, новаторство и сотрудничество вокруг общих ценностей Украины и США,

– об этом информирует официальный сайт посольства США в Украине.

Посол США в Украине Мэри Йованович

Для посла США в Украине с 2016 года Мэри Йованович это уже четвертое празднование Дня независимости США в нашей стране.

Мне приятно, что в Киеве этот праздник отмечается так же, как и в Америке. 4 июля в США будут такие же массовые гуляния и веселье,

– рассказала Йованович.