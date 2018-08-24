День Независимости Украины 2018: Google удивил праздничным дудлом

24 августа в День Независимости Украины поисковая система Google посвятила Украине праздничный дудл.

24 августа Украина отмечает 27-ю годовщину Независимости.

Смотрите онлайн-трансляцию: Парад ко Дню Независимости 2018 в Киеве: онлайн-трансляция

Поисковик Google посвятил праздничный дудл Дню Независимости Украины.

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На стартовой странице поисковика пользователи видят сине-желтый флаг на фоне горного пейзажа, а под ним надпись Google.

День Независимости Украины 2018: Google посвятил дудл

24 августа в центре Киева в День Независимости Украины проходит торжественный военный парад, в котором принимают участие 4,5 тысяч военнослужащих и 250 единиц военной техники.