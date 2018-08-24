День Независимости Украины 2018: Google удивил праздничным дудлом
24 августа в День Независимости Украины поисковая система Google посвятила Украине праздничный дудл.
24 августа Украина отмечает 27-ю годовщину Независимости.
Смотрите онлайн-трансляцию: Парад ко Дню Независимости 2018 в Киеве: онлайн-трансляция
Поисковик Google посвятил праздничный дудл Дню Независимости Украины.
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На стартовой странице поисковика пользователи видят сине-желтый флаг на фоне горного пейзажа, а под ним надпись Google.
День Независимости Украины 2018: Google посвятил дудл
24 августа в центре Киева в День Независимости Украины проходит торжественный военный парад, в котором принимают участие 4,5 тысяч военнослужащих и 250 единиц военной техники.
Источник: 24 канал
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