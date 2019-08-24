День Независимости в Киеве: на каких улицах перекрыли движение – карта

В связи с празднованием Дня Независимости в столице перекрыли для проезда ряд улиц. Кроме того, 24 августа станция метро "Майдан Незалежности" будет закрыта на вход и выход до окончания торжественных мероприятий.

В праздничные дни уже традиционно в Киеве перекрыли Крещатик, сообщает пресс-служба Киевской администрации.

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С 8:00 до 22:00 от улицы Богдана Хмельницкого и до бульвара Тараса Шевченко главную улицу столицы ограничили для автомобилей из-за проведения Шествия достоинства и марша Защитников Украины.

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До 18:00 на время проведения Забега в вышиванках будет закрыт проезд Русановской и Днепровской набережными. Кроме этого, на время проведения фестиваля искусств перекрыли улицу Владимирскую от Большой Житомирской до Десятинной улицы.

Как Украина будет праздновать День Независимости?

Украина в этом году отмечает День Независимости по новому осовремененному сценарию. В Киеве пройдет Шествие достоинства, участие в котором примет президент Владимир Зеленский, руководство государства, военные ВСУ, волонтеры, спортсмены, медики, педагоги и другие. Посля этого глава государства выступит с обращением к украинцам и наградит граждан, которые делают важный вклад в развитие страны.



Позже в центре Киева состоится грандиозный концерт. На нем выступят Тина Кароль, солистка группы ONUKA Ната Жижченко, пять оркестров, украинские звезды мировой оперной сцены – Андрей Романенко, Евгений Орлов, Оксана Крамарева и Анжелина Швачка, 18 пианистов и народных артистов Украины.

Отметим, что станция метро "Майдан Незалежности" будет работать только для пересадок и будет закрыта на вход и выход. Взамен стоит пользоваться станциями "Крещатик", "Театральная" или "Золотые Ворота".