День Независимости в Киеве: в полиции отчитались о нарушениях

Шествие Достоинства и Марш защитников Украины в Киеве, приуроченные к 28-й годовщине Независимости, прошли без серьезных нарушений общественного порядка. Это при том, что, по предварительным подсчетам, в торжествах приняли участие около 50 тысяч граждан.

Во время торжественных мероприятий правоохранители задержали трех нарушителей, сообщил начальник полиции города Киева Андрей Крищенко.

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Так, один человек взобрался на металлическую конструкцию во время речи президента, отказывался спускаться и заявлял, что у него есть граната. Предварительно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии нарушитель упал с конструкции и был задержан правоохранителями.

На него составлено два админпротокола, но никаких запрещенных вещей, о которых он говорил, при нем не было. Еще два человека были задержаны в пунктах проверки с веществом, похожим на каннабис,

– рассказал Крищенко.

Кроме того, в милицию поступило одно ложное сообщение о минировании Майдана Незалежности. По данному факту полиция возбудила уголовное производство.

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"Полицейские продолжают нести службу по охране общественного порядка во время празднования Дня Независимости. В целом задействовано до 2 тысяч правоохранителей", – резюмировал глава столичной полиции.

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