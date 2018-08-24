День Независимости во Львове: как изменилось отношение к празднику после войны

Праздника могло бы и не быть, если бы не украинские бойцы. Именно они отстояли независимость страны в 2014 году и продолжают сдерживать российских наемников на Донбассе. Именно поэтому львовяне решили совместить торжественные мероприятия и чевствование бойцов. Устроили отдых для военных родной для города 80-й аэромобильной бригады.

В Шевченковском гаю устроили праздник для военнослужащих 80-й аэромобильной бригады. Здесь для них – прогулки на свежем воздухе, концерт и даже угощения – с полевой кухни.

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"Сегодня у нас большая честь праздновать такой большой праздник нашего государства – День Независимости – бок о бок с героями, с теми ребятами, которые действительно защищают эту независимость", – сказала соорганизатор акции Надежда Дзвонык.

В парк военные пришли без формы, в штатском. И наслаждались простой семейной атмосферой. А между тем, поздравляли страну с Днем рождения.

Желаю всем украинцам терпения, мужества, сил, выносливости. И все у нас будет хорошо! Рано или поздно – победа за нами!

– уверены военные медсестры Ирина и Нина.

В центре города тоже праздновали. Здесь развлечения в День Независимости на любой вкус – концерты, фестивали и даже этноаллея "Уникальная Львовщина", где можно испытать древнее ремесло.

Для львовян этот праздник из установившейся традиции превращается в четкое осознание, к какой стране стремятся и какой она обязательно будет. С наступлением войны начали воспринимать День Независимости по-новому.

Этот праздник Дня рождения нашей независимой Украины. Мы все с большим воодушевлением его празднуем и его ожидаем, готовимся к нему. Это один из самых больших праздников в году,

– сказал львовянин Александр.

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