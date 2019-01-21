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      Чем полезны объятия: 10 неожиданных фактов

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      Международный День объятий
      Международный День объятий / www.khustnews.in.ua

      21 января мир празднует Международный день объятий. По традиции, в этот день можно обнимать всех, даже незнакомцев. Хотя праздник и достаточно молодой, но является крайне полезным. В мире есть тенденция к уменьшению физического контакта, а он необходим для психологического и физического здоровья.

      Празднуют День объятий и в Украине, хоть он и не является официальным праздником.

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      Журналисты сайта "24" решили доказать, почему так важно как можно чаще обниматься, и не только с людьми.

      В Міжнародний День обіймів можна пригорнути кого завгодно
      В Международный День объятий можно обнять кого угодно

      Те, кто интересуется психологией, знают, что есть такой термин – психосоматика – раздел психологической медицины, который изучает влияние различных психологических факторов на ход и вообще возникновение той или другой телесной болезни. Если говорить упрощенно, почти все человеческие болезни имеют психологическую подоплеку.

      Боль в горле, головокружение, мигрени, тошнота, спинной боль и иногда даже онкология – все эти болезни могут быть обусловлены психосоматикеой. Поэтому одной из практик, как улучшить свое психологически-эмоциональное состояние и избавиться от психосоматических причин болезни, является назначение психологом... объятий. Как бы это банально ни звучало.

      День обіймів 2018
      День объятий 2019

      Но это не единственная причина, почему так важно помнить об объятиях. Далее рассмотрим все причины подробнее.

      1. Психология. Все та же психосоматика, о которой мы уже немного упоминали выше. На самом деле, эти все слова о объятия – это не пустые разговоры.

      В 2015 году в Пенсильванском университете Карнеги-Меллон проводилось исследование, в котором приняли участие 404 человека. По результатам исследования оказалось, что люди, которых чаще обнимают и социально поддерживают, на 32% реже болеют простудой.

      Профессор Шелдон Коэн, который заведовал экспериментом, отметил, что объятия являются "маркером близости и помогают порождать чувство, что перед лицом несчастья есть кому поддержать тебя".

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      2. Стресс. Считается, что объятия помогают высвобождению гормона окситоцина в организме, а он, как известно, вызывает у людей чувство счастья. Соответственно, частые объятия помогут справиться со стрессовыми ситуациями в повседневной жизни.

      Щирі обійми - запорука хорошого настрою
      Искренние объятия – залог хорошего настроения

      3. Отношения между мамой и ребенком. Здесь также очень важны объятия, как утверждают британские и американские ученые.

      Был проведен эксперимент в США профессором Гарри Фредриком Харлоу, правда, над обезьянами, во время которого выяснилось, что дети обезьян нуждаются в объятиях даже больше, чем в молоке.


      Для детей особенно важны объятия

      Другой психоаналитик Рене Арпад Шпиц изучал во время второй Мировой войны взаимосвязь детей и матерей. Во время эксперимента он обнаружил, что 33% младенцев, матери которых по разным причинам умирали или бросали детей в возрасте 6 месяцев, отказывались от пищи и также умирали. Это явление ученый назвал "анаклитической депрессией".

      А психоаналитик Джеральд Шоневульф отметил в одной из своих статей на Psychcentral.com:

      Люди, которые не получали объятий в детстве, во взрослом возрасте часто испытывают к ним отвращение.

      4. Укрепление сосудов и сердца. Опять же окситоцин, гормон, который вырабатывается организмом при объятиях, влияет на снижение частоты сердечных сокращений, а также уменьшает создание гормонов стресса (кортизола и норадреналина). К тому же укрепляются стенки сосудов.

      Более того, в некоторых исследованиях с привлечением животных "окситоцин, как известно, уменьшает воспаление после острого инсульта и остановки сердца", – отметил в одной из статей Грег Норман, доцент кафедры психологии Центра когнитивной и социальной нейронауки университета Чикаго.

      Обійми допомагають покращити роботу серця
      Объятия помогают улучшить работу сердца

      5. Понижение артериального давления во время менопаузы у женщин. В 2005 году в Университете Северной Каролины проводили опыты с женщинами, которые имеют менопаузу. Так вот оказалось, что те, которые обнимали своих партнеров чаще, имели более низкое артериальное давление, чем те, которые недополучали телесного контакта в виде объятий.

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      6. Объятия помогают преодолевать не только душевную боль. Исследование, проведенное в 2015 году в Королевском колледже в Лондоне, показало, что окситоцин, высвобожденный за счет объятий с близким человеком, имеет анальгетический эффект, то есть снижает интенсивность боли.

      Обійми полегшують сприйняття болю
      Объятия облегчают восприятие боли

      7. Повышение иммунитета. В этом "виноват" все тот же окситоцин, который вырабатывает организм во время объятий. Здесь, наверное, особо нечего объяснять.

      8. Объятия помогают просто расслабиться и почувствовать спокойствие. Окситоцин в свою очередь помогает в производстве дофамина и серотонина, которые имеют несколько успокаивающее действие. Об этом, собственно, пишет психолог Тиффани Филд, директор Института исследования осязания в Университете Медицинской школы Майами.

      9. Улучшение отношений. Одним из первых советов психолога для пары, которая имеет определенные трудности в отношениях и пришла на прием, будет – обниматься не менее 10 раз в день. И это действительно помогает!

      Обніматись дуже корисно
      Обниматься очень полезно

      Кстати, не менее важной задачей у психологов является необходимость говорить спасибо каждый день своей половинке, хотя бы три раза. И это тоже помогает, ведь на самом деле очень часто люди не задумываются, сколько приятных и добрых мелочей делают каждый день для любимого (любимой), а поэтому не чувствуют таких же поступков в отношении себя.

      10. Решение психологических проблем детства. Если вы обратитесь к психологу с запросом, что в вашей жизни что-то не так, и после глубокого анализа окажется, что причина кроется в отношениях с матерью, тогда ваш психоаналитик вполне может посоветовать вам обнимать деревья. Считается, что деревья несут в себе положительную энергетику. Поэтому такие объятия заряжают человека окситоцином не меньше, чем собственный ребенок или любимый человек.

      Важно также отметить, что просто любые объятия не будут иметь такого положительного действия на организм. Чтобы действительно увеличить уровень окситоцина в крови, стоит обниматься с чувством, любовью, страстью, отдаваясь этому телесному виду контакта всем сердцем.

      Міжнародний День обіймів 2018
      День объятий 2019

      Поэтому давайте обниматься, потому что мы того достойны, и с Международным Днем объятий-2019!

      Читайте также: 4 причины, почему нужно обнимать детей

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Автор: Анастасия Ковач-Петрушенко
      Теги: Новости Украины Публикации Здоровье LifeStyle Статьи Здоровая жизнь Советы
      Источник: 24 канал
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