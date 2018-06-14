День отца 2018 в Украине: дата празднования и традиции

День отца в Украине это не государственный праздник, но его отмечают все украинцы. Традиционно в Украине День отца отмечают, как в большинстве стран мира, – в июне, но дата каждый год разная. Когда в Украине празднуют День отца 2018 и какие существуют традиции – читайте далее в материале.

Когда празднуют День отца 2018 в Украине? День отца в Украине пока не имеет официально определенной даты, поэтому традиционно его отмечают в третье воскресенье июня, как в большинстве стран мира. В 2018 году этот день выпадает на 17 июня.

Читайте также: Ко дню отца: ТОП-9 самых влиятельных украинцев, которые являются прекрасными отцами

Попытки сделать этот праздник государственным были. Так, в 2013 году появилось предложение сделать День отца государственным праздником и отмечать его в третье воскресенье сентября. Однако его не воплотили в жизнь. Но праздник стал всенародным и каждый год принято в этот день поздравлять своих родителей.



День отца 2018 в Украине приходится на 17 июня



Сегодня День отца празднуют в около 40 странах мира, таких как США, Канада, Южная Африка (ЮАР), Япония, Франция, Швейцария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 3 октября празднует Грузия, 19 марта – Италия и страны Пиренейского полуострова, 8 мая – Южная Корея. В соседней Польше День отца отмечают 23 июня.

Традиции празднования Дня отца

Традиции празднования Дня отца различаются в каждой стране. Чаще всего мероприятия ко Дню отца – это семинары и конференции, на которых обсуждаются основные моменты правильного и ответственного отцовства, а также проблемы, с которыми сталкиваются все родители при воспитании своих детей.



Этот праздник – семейный и уютный. Поэтому принято приветствовать родителей стихами или в прозе, а также дарить подарки. Чаще всего дети делают подарки собственными руками, чтобы выразить свою любовь.



На День отца традиционно готовят поздравления и подарки

Читайте также: День матери 2018: дата праздника в Украине и традиции этого дня

Учитывая, что праздник в Украине празднуют не так давно, то каких-то конкретных традиций еще не сформировалось.



Праздник родителей, безусловно, появился как выражение благодарности и любви. Символом Дня отца является роза, эти цветы в США в этот день носят у сердца. Красные розы носят, если отец жив, а белые, если он покинул наш мир. Во многих странах устраиваются всевозможные мероприятия и выделяются средства, которые направляют на поддержку необеспеченных родителей-одиночек.

История праздника День отца



Позже Сонора пошла в горсовет и предложила учредить новый праздник – День отца. Местные власти одобрили идею. Первый праздник хотели отметить 5 июня в день рождения Уильяма Смарта, но времени на подготовку не хватило, поэтому его перенесли на 19 июня 1909 года.

Читайте также: Самые известные многодетные политики-папы

Идею поддержали и в других городах штата, а национальным праздником в Америке этот день стал в 1966-м году, тогда же установили и общенациональную дату праздника – третье воскресенье июня.



День отца отмечают в около 40 странах мира