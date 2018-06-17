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День отца: голливудские звезды тронули нежными поздравлениями

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День отца 2018: поздравления звезд
День отца 2018: поздравления звезд / Фото из свободных источников

День отца 2018 традиционно празднуют в третье воскресенье июня. Не обходят вниманием этот день голливудские знаменитости, которые радостно приветствуют своих родных в социальной сети.

Американские модели и актеры, дизайнеры и политики поспешили поздравить своих отцов с особым днем в году – Днем отца. Хоть этот праздник не настолько популярен, как мамин, однако знаменитости все же решили показать своих родных и написать им щемящие слова. 24 канал подобрал оригинальные и чуткие поздравления, которые появились в заметках селебритиз.

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Ким Кардашян

Одной из первых разместила сообщение Ким Кардашян, которая растрогала всех поклоников. Она решила поздравить своего отца Роберта Кардашян, который умер от рака в 2003 году.

Знаю, что публикую эти слова рано, но этот настолько сложный. Поздравляю с Днем отца самого лучшего папу в мире. Я очень скучаю за тобой,
– написала Ким Кардашян.

 

Дэвид Бекхэм

Экс-футболист Дэвид Бекхэм тоже решил приобщиться к поздравительному флеш-мобу. Счастливый папа 4 детей подчеркнул, что эта работа – лучшая в мире.

"С Днем отца всех! Быть папой – это привлекательная и интересная работа, которую вы могли бы когда-нибудь получить", – отметил Дэвид Бекхэм, добавив архивные фото со своим отцом.

 

Виктория Бекхэм

Жена Дэвида Бекхэма – Виктория – одна из немногих голливудских знаменитостей, которые не забывают о семейных праздниках. Звезда разместила трогательное сообщение, в котором поздравила двух лучших папочек в мире – своего мужа, с которым она воспитывает 4 детей, и своего отца. Виктория Бекхэм показала одно из первых своих фото.

 

 

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Галь Гадот

Знаменитая израильская актриса Галь Гадот, которая сыграла главную роль в фильме "Чудо-женщина", мило поздравила своего отца с праздником. К записи звезда добавила неизвестные архивное фото, которые растрогали пользователей сети. Кроме этого, звезда поздравила своего мужа – бизнесмена Ярона Версано, с которым она воспитывает двух дочерей.

 

Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot)

 

Иванка Трамп

Одна из самых стильных американских политиков Иванка Трамп поздравила с праздником своего мужа Джареда Кушнера и отца Дональда Трампа. К сообщению она прикрепила фото, на котором видно, что двое мужчин имеют весьма дружеские отношения.

 

Теги: LifeStyle Иванка Трамп Виктория Бекхэм Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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