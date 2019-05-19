День памяти жертв политических репрессий: журналисты 24 канала посетили архив СБУ

В Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Точное количество жертв тоталитарного режима до сих пор неизвестно. По ориентировочным подсчетам, пострадало не менее 1,5 миллиона украинцев. С открытием доступа к архивам, весь мир узнал о масштабах преступлений, следы которых Советская власть тщательно скрывала.

Государственный архив Службы безопасности Украины сохраняет коробки с документами. Они гораздо ценнее, чем кажутся на первый взгляд, потому что доказывают преступления советской власти в годы репрессий.

Читайте также: Годовщина депортации: черная страница крымскотатарского народа

В архивах сотни тысяч сфабрикованных СССР дел. Те бумажки давали разрешение уничтожать духовенство, крестьян, рабочих и интеллигенцию. Их расстреливали, бросали в тюрьмы, отправляли в ссылку и насильно удерживали в психбольницах. Приговоры так называемым "врагам народа" выносили специально созданные внесудебные органы – "двойки" и "тройки".

Директор государственного архива Игорь Кулик отметил, что до развала Союза к архивным документам нельзя было получить доступа. Однако уже в 2015 году, после принятия законов о декоммунизации, все желающие могли посмотреть и прочитать их.



Архив СБУ находится в свободном доступе

Обычно этим пользуются историки, а также родственники репрессированных. Спустя почти столетие они наконец могут выяснить, что на самом деле случилось с их родственниками. Для этого лишь необходимо отправить запрос.

Дела и документы о репрессированных сохраняются фактически по месту репрессий. То есть здесь, в Киеве, хранятся документы на тех, кто был репрессирован в Киеве и области, а также на тех лиц, которые являются уникальными, или чрезвычайно интересными для историков,

– сообщил Игорь Кулик.

В архиве СБУ журналистка Мария Жук находит сведения о дедушке-уповце Андрее Лопушанском. Она уже не первый год по клочкам собирает информацию о нем.

Он был в подполье. На посту у командира Золочевского провода. Погиб в марте в 1949 году, это было в пределах агентурного дела "Яма". Прабабушка мне рассказывала, как ее подвели к колодцу, в котором было пять тел: это был дедушка и его четыре охранника. У бабушки спросили ее ли это сын. Она его узнала, но сказала "нет". Таким образом прабабушка спасла всю семью,

– сказала журналистка.

Также она добавила, что материалы дел очень важны для нее, потому что удалось впервые прикоснуться к тому, что находила в книгах.



Дела и документы о репрессированных хранятся фактически по месту репрессий

Напомним, начало массовым репрессиям положил еще Ленин. В 1918 году вышел документ, который легализовал преступления большевиков. Декрет "о красном терроре" буквально призвал уничтожать классовых врагов. Однако больше ужасов украинцы пережили во времена "большого террора" в конце 30-х. А утихли репрессии только после смерти Сталина.

Здесь у нас хранятся протоколы "большого террора" за 1938 год, в Донецкой области из 105 человек 88 расстреляно, остальные отправлены в лагеря,

– отметил директор архива.

И таких журналов с актами о выполнении расстрелов в архивах сотни. Число жертв политических репрессий шокирует. Только за два года, когда НКВД возглавлял Николай Ежов, расстреляли более 700 тысяч человек. Информацию о них потомки собирают до сих пор. С 2015 года Государственный архив СБУ посетило более 13 тысяч украинцев.