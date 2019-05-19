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      День памяти жертв политических репрессий: журналисты 24 канала посетили архив СБУ

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      В Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Точное количество жертв тоталитарного режима до сих пор неизвестно. По ориентировочным подсчетам, пострадало не менее 1,5 миллиона украинцев. С открытием доступа к архивам, весь мир узнал о масштабах преступлений, следы которых Советская власть тщательно скрывала.

      Государственный архив Службы безопасности Украины сохраняет коробки с документами. Они гораздо ценнее, чем кажутся на первый взгляд, потому что доказывают преступления советской власти в годы репрессий.

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      В архивах сотни тысяч сфабрикованных СССР дел. Те бумажки давали разрешение уничтожать духовенство, крестьян, рабочих и интеллигенцию. Их расстреливали, бросали в тюрьмы, отправляли в ссылку и насильно удерживали в психбольницах. Приговоры так называемым "врагам народа" выносили специально созданные внесудебные органы – "двойки" и "тройки".

      Директор государственного архива Игорь Кулик отметил, что до развала Союза к архивным документам нельзя было получить доступа. Однако уже в 2015 году, после принятия законов о декоммунизации, все желающие могли посмотреть и прочитать их.

      Архів СБУ
      Архив СБУ находится в свободном доступе

      Обычно этим пользуются историки, а также родственники репрессированных. Спустя почти столетие они наконец могут выяснить, что на самом деле случилось с их родственниками. Для этого лишь необходимо отправить запрос.

      Дела и документы о репрессированных сохраняются фактически по месту репрессий. То есть здесь, в Киеве, хранятся документы на тех, кто был репрессирован в Киеве и области, а также на тех лиц, которые являются уникальными, или чрезвычайно интересными для историков,
      – сообщил Игорь Кулик.

      В архиве СБУ журналистка Мария Жук находит сведения о дедушке-уповце Андрее Лопушанском. Она уже не первый год по клочкам собирает информацию о нем.

      Он был в подполье. На посту у командира Золочевского провода. Погиб в марте в 1949 году, это было в пределах агентурного дела "Яма". Прабабушка мне рассказывала, как ее подвели к колодцу, в котором было пять тел: это был дедушка и его четыре охранника. У бабушки спросили ее ли это сын. Она его узнала, но сказала "нет". Таким образом прабабушка спасла всю семью,
      – сказала журналистка.

      Также она добавила, что материалы дел очень важны для нее, потому что удалось впервые прикоснуться к тому, что находила в книгах.


      Дела и документы о репрессированных хранятся фактически по месту репрессий

      Напомним, начало массовым репрессиям положил еще Ленин. В 1918 году вышел документ, который легализовал преступления большевиков. Декрет "о красном терроре" буквально призвал уничтожать классовых врагов. Однако больше ужасов украинцы пережили во времена "большого террора" в конце 30-х. А утихли репрессии только после смерти Сталина.

      Здесь у нас хранятся протоколы "большого террора" за 1938 год, в Донецкой области из 105 человек 88 расстреляно, остальные отправлены в лагеря,
      – отметил директор архива.

      И таких журналов с актами о выполнении расстрелов в архивах сотни. Число жертв политических репрессий шокирует. Только за два года, когда НКВД возглавлял Николай Ежов, расстреляли более 700 тысяч человек. Информацию о них потомки собирают до сих пор. С 2015 года Государственный архив СБУ посетило более 13 тысяч украинцев.

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      сегодня
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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Ленин Арест Жертвы СБУ СССР История
      Источник: 24 канал
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