17:43
4 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
24°C 13°C
  • четверг
    26°C 15°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Прожорливые фанаты России. День победы
Вєсті Кремля
22:59, 3 июля
Вести.UA. Новые фантазии Омеляна. Шевченковские дни
Вєсті.UA
19:44, 3 июля
Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель
ЦРУ
09:00, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Праздник Петра и Павла: что нельзя делать в этот день

3696 Читати новину українською
День Святых апостолов Петра и Павла 2018 отмечают сегодня 12 июля
День Святых апостолов Петра и Павла 2018 отмечают сегодня 12 июля / Фото из открытых источников

Праздник Петра и Павла отмечают 12 июля. В этот день также завершается Петров пост. Также с этого дня начинались петровские гуляния, которые продолжались до первого Спаса. Мы собрали приметы, что нельзя делать в День Петра Павла.

Что нельзя делать в День Петра и Павла:

Читайте также: День Петра и Павла: дата и традиции празднования в Украине

В этот праздник нельзя работать, в частности, это касается тяжелого физического труда.

В День Петра и Павла избегайте ссор или конфликтов. Такие запреты действуют во все религиозные праздники. День Петра и Павла – хороший повод попросить прощения, если вы с кем-то поссорились.

По традициям наших предков, в этот праздник не стоит отдыхать на воде. В народе считалось, что Петр и Павел покровители рыбаков, поэтому в этот день они молились святым, освящали воду и умывались родниковой водой. Но рыбаки купались, чтобы вода не "унесла их в жертву".

Также в День Петра и Павла нельзя шить, вязать, или даже вышивать.

В этот праздник нельзя проводить венчание. Хоть в День Петра и Павла заканчивается Петров пост, но церковь все равно запрещает употреблять алкоголь.

По древним поверьям, после ужина в день Петра и Павла нельзя было убирать еду со стола. Наши предки считали, что эта еда остается для умерших родственников. А если это правило нарушали, нужно было идти в церковь и ставить свечку за упокой.

Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции религия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук