Праздник Петра и Павла: что нельзя делать в этот день

Праздник Петра и Павла отмечают 12 июля. В этот день также завершается Петров пост. Также с этого дня начинались петровские гуляния, которые продолжались до первого Спаса. Мы собрали приметы, что нельзя делать в День Петра Павла.

Что нельзя делать в День Петра и Павла:

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В этот праздник нельзя работать, в частности, это касается тяжелого физического труда.

В День Петра и Павла избегайте ссор или конфликтов. Такие запреты действуют во все религиозные праздники. День Петра и Павла – хороший повод попросить прощения, если вы с кем-то поссорились.

По традициям наших предков, в этот праздник не стоит отдыхать на воде. В народе считалось, что Петр и Павел покровители рыбаков, поэтому в этот день они молились святым, освящали воду и умывались родниковой водой. Но рыбаки купались, чтобы вода не "унесла их в жертву".

Также в День Петра и Павла нельзя шить, вязать, или даже вышивать.

В этот праздник нельзя проводить венчание. Хоть в День Петра и Павла заканчивается Петров пост, но церковь все равно запрещает употреблять алкоголь.

По древним поверьям, после ужина в день Петра и Павла нельзя было убирать еду со стола. Наши предки считали, что эта еда остается для умерших родственников. А если это правило нарушали, нужно было идти в церковь и ставить свечку за упокой.