День Петра и Павла: дата и традиции празднования в Украине

День Святых апостолов Петра и Павла отмечают 12 июля. Какими традициями почитают праздник и что в этот день может напророчить погода – читайте далее в нашем материале.

Праздник уже веками сочетает в себе религиозное и языческое начала. Это время знаменует начало жатвы и курс на осень; дата, которая в календаре обозначена красным, означает не только окончание нескольконедельного поста, но и является прекрасной возможностью барствовать пастухам. Ну а если праздник приходится на среду, то, по верованиям гуцулов, стоит ожидать хорошего года.

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Религиозные корни

Православная церковь дала святым Петру и Павлу звание первоверховных. Искренняя и сильная вера в Бога привела рыбака из Вифсаида и выходца из Тарса в христианство. Петр, чье имя с древнегреческого означает "скала", был несокрушимым в своих убеждениях. Ученик Христа видел Преображение, первым во время пути Иисуса на Голгофу признал, что тот является Сыном Божьим, а во время ареста Спасителя осмелился выхватить меч и отсечь ухо одному из слуг первосвященника. Но трижды, когда люди спрашивали, с кем он пришел к дому патриарха, Петр отрекался и не хотел признавать, что с Христом. Однако грех этот апостолу простили, а впоследствии он возглавил первую христианскую общину.

Веру в Иисуса по миру распространял и Павел, который до встречи со Спасителем устраивал христианам гонения. Его слово слышали иудеи и язычники, рабы и свободные, населявшие Палестину, Малую Азию, Средиземноморские острова.

К Господу двое проповедников отошли в один день: Петра распяли верх ногами, а Павлу отрубили голову. Такое наказание они понесли за то, что ревностно служили Всевышнему. Поэтому, наверное, люди с особым почтением вспоминают учеников Христовых. Не только молятся им, прося заступничества. Во многих селах до сих пор к этому празднику белят дома, украшают рушниками стены, убирают во дворах, а на само 12 июля караулят солнце, высматривают во сне любимого и заплетают косы березкам.

Традиции на праздник Петра Павла в Украине

Как мы уже упоминали, день обоих апостолов, который приходится на экватор лета, является сплавом христианского вероучения и народных традиций. Например, счастливчиком считали того, кому удалось увидеть, как всеми красками играет на рассвете солнце. После такого начала дня, в основном девушки, завивали березку. К дереву, которое почитают и на Троицу, шли с песнями, брали три ветви и заплетали в косу, которую завивали либо красной лентой, либо прочной травой. Через три дня девушки приходили, чтобы увидеть, что предвещает им плетение. Если оно не распустилось, то желание, которое они загадали накануне, сбудется.

Однако это не единственное гадание, по которому свою судьбу могли предсказывать девушки. Они еще и хотели знать, каким будет их будущий муж. Для этого не ленились собрать 12 трав с 12 полей, положить их под подушку и сказать: "Двенадцать трав с разных полей, двенадцать юношей! Кто суженый-ряженый, мне покажись и на меня посмотри!".

Если же в этот день пара хотела устроить свадьбу, то это им делать не советовали, считали плохим знаком.

Что касается любителей поработать, то в поле им тоже не стоило выходить. Говорят, что именно 12 июля колосья набирают свою силу и наполняются, поэтому потревожить их было равноценным лишить себя щедрого урожая пшеницы, ячменя, овса... Однако хозяйки, которым в этот день все же хотелось за что-то взяться, могли группой "заполаскивать подойники", то есть кормить коров травами с желтым цветом, мол, чтобы таким было и молоко. Этот обряд, в основном, прижился на Востоке страны.

Зато на Бойковщине в этот день, так сказать, барствовали пастухи. Чтобы поесть молочного, они строили "петривник" – небольшую землянку или ограду, которую украшали зеленью, и там же раскладывали еду. Среди блюд была и мандрыка (кулинарное изделие из сыра и теста), которая должна была уберечь тех, кто пас овец и коров в долинах, от лихорадки. Считают, что когда Петр и Павел путешествовали, то брали с собой эту лепешку из пшеничного теста. По легенде, одну из таких у них украла кукушка, однако ею и подавилась. Поэтому редко слышим звонкое "ку!" после праздника обоих апостолов.

Приметы на Петра и Павла

Наша редакция собрала для вас некоторые приметы, к которым в этот день присматриваются уже веками. Если кукушка будет куковать после 12 июля, то напророчит позднюю зиму. Если же она замолкает еще за неделю до Петра и Павла, то снега и морозов следует ожидать уже осенью.

Если на Петра один дождь – урожай будет неплохой, два – хороший, а три – богатый.

Дождь на Петра и Павла – уродится рожь.

Петровки холодные – год голодный.

Если на Петров день – жара, то на Рождество – мороз.

По Петру и по теплу.

На Петра – вода теплая.

Петровка проходит – половины лета нет.