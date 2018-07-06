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Ко Дню поцелуев: 7 невероятно полезных свойств для здоровья

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День поцелуев 2018
День поцелуев 2018 / Getty Images

Всемирный День поцелуев отмечают ежегодно 6 июля. Это не только приятно, но, оказывается, невероятно полезно. Поцелуи очень важны для нашего психоэмоционального состояния, бодрого настроения и свежего вида. Эта форма ласки способна на чудеса! Редакция 24 Канала собрала для вас 7 полезных свойств поцелуев.

Поцелуи для похудения

Целуйтесь будто в последний раз
Целуйтесь будто в последний раз

Мечтаете об идеальной фигуре? Все просто – целуйтесь! Если выбираете быстрые и нежные поцелуи, за один раз сжигается 2-3 калории. Страстные поцелуи забирают до 26 калорий!

Хотите избавиться от 3 лишних килограммов? Тогда вам, по подсчетам ученых, надо тратить на поцелуи по 3 минуты в день, и за год 3 килограммов не будет, без диет и тренировок.

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Кроме того, поцелуи еще и улучшают обмен веществ. Если слиться в поцелуе на 1,5 минуты и дольше – метаболизм ускорится, и замечательная физическая форма вам обеспечена.

Поцелуи для здоровья сердца

Целуйтесь преданно
Целуйтесь преданно

Сердечно-сосудистые болезни являются главной причиной смертности и инвалидности в большинстве стран мира! По подсчетам ученых, более 23 миллионов человек умрет от этих недугов до 2030 года.

Как же спасти себя? Целуйтесь! Страстные поцелуи ускоряют сердцебиение и тренируют сердечную мышцу. А это отличная тренировка, не хуже тренировок в зале. Долгий поцелуй повышает пульс до 100 и более ударов в минуту. А это может продлить жизнь на 1 минуту.

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Поцелуи для гормонального баланса

Целуйтесь страстно
Целуйтесь страстно

На наш организм и настроение огромное влияние имеют гормоны. Они способны делать нас как веселыми и беззаботными, так и раздражительными и депрессивными.

Гормональный уровень в норме – залог здорового организма и хороших отношений с другими людьми. А при поцелуе увеличивается количество гормонов в крови. Страстный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что и во время прыжка с парашютом!

Ферменты, выделяемые при поцелуе, препятствуют выработке гормона стресса. Во время поцелуя в кровь попадает много адреналина, который тонизирует нас. Также поцелуи способствуют выбросу в кровь эндорфина (гормона счастья), поэтому целуйтесь и будьте счастливы!

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Согласно одному из исследований, мужчины, которые каждый день целуют жену перед работой, живут на 5 лет дольше, чем те, кто этого не делает! Депрессии укорачивают жизнь, поцелуи борются со стрессом и помогают преодолеть депрессивное состояние, а следовательно – продолжают вашу жизнь.

Поцелуи и долголетие

Целуйтесь искренне
Целуйтесь искренне

Наш возраст часто выдают коварные морщины на лице. Чтобы их не было – надо ухаживать за кожей, защищать ее от солнца и тренировать мышцы. Но как тренировать мышцы лица? Очень просто: во время поцелуев. За один поцелуй у вас работает от 29 до 34 лицевых мышц!

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Поцелуи и иммунитет

Целуйтесь ярко
Целуйтесь ярко

Часто болеете? Попробуйте добавить в свою жизнь страсти. Люди, которые целуются, получают антитела, необходимые для противодействия болезни.

Во время поцелуя люди обмениваются:
– 9 мг воды,
– 0,7 г альбумина,
– 0,18 г органических веществ,
– 0,7 мг жиров,
– 0,45 мг соли.

Также передается 278 различных культур бактерий – 95% из них безопасны. А чтобы не подхватить болячку, просто тщательно подбирайте партнера. 

Хотите здоровые зубы и легкие? Целуйтесь

Целуйтесь везде
Целуйтесь везде

И это еще не все полезные свойства поцелуев! Эти ласки стимулируют образование слюны. А это важно для здоровья зубов и всей полости рта. А также развивают легкие. Во время поцелуя люди дышат втрое чаще. А это в свою очередь насыщает мозг кислородом и помогает ему лучше работать.

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Поцелуи влияют на работу мозга

До Дня поцілунку
Целуйтесь так, чтобы помнилось

Кстати, о мозге. Те, кто целуется чаще, достигают карьерного и личного успеха, увереннее в себе! Гормоны, которые выделяются во время поцелуев, помогают мозгу быть в тонусе. Также ваше хорошее настроение будет способствовать продуктивности.

Редакция 24 канала желает всем страстных поцелуев!

Фото: Unsplash.

Автор: Настя Сукач
Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Публикации Статьи Психология Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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