День поцелуев: Топ-7 самых скандальных поцелуев звезд шоу-бизнеса

Всемирный день поцелуя отмечают ежегодно 6 июля. К этому дню мы подготовили подборку самых скандальных поцелуи звезд, которые вошли в историю шоу-бизнеса.

#1 Мадонна и Бритни Спирс на VMA в 2003 году

Мадонна и Бритни Спирс занимают первую строчку в рейтинге скандальных поцелуев. Их чувственный поцелуй на VMA в 2003 году заставил всех затаить дыхание.

Мадонна и Бритни Спирс

#2 Анджелина Джоли и ее брат Джеймс Хейвен на церемонии "Оскара" в 2000 году

После победы за титул "Лучшая актриса", Анджелина всех потрясла страстным поцелуем с Джеймсом. Впоследствии и брат, и сестра уверяли, что поцеловались от избытка эмоций.



Анджелина Джоли и Джеймс Хейвен

#3 Эдриан Броуди и Холли Берри на церемонии "Оскара" в 2003 году

Актер Эдриан Броуди поднялся на сцену, чтобы принять золотую статуэтку и поцеловал Холли Берри, которая вручала ему "Оскара". Он так страстно поцеловал ее, что и сама актриса, и весь зал были в шоке.

Едриан Броуди и Холли Берри



Едриан Броуди и Холли Берри

#4 Майкл Джексон и Лиза Мари Пресли на VMA в 1994 году

После женитьбы Майкла Джексона с Лизой Мари Пресли (дочь Элвиса Пресли) таблоиды писали, что это трюк для пиара. Тогда супружеская пара вышла на сцену VMA, чтобы заставить замолчать своих критиков поцелуем.

Лиза Мари Пресли

#5 Сандра Буллок и Мерил Стрип на Critics' Choice Awards в 2010 году

Восемь лет назад на церемонии Critics' Choice Awards премию в номинации "Лучшая актриса" разделили Мерил Стрип за роль в фильме "Джули и Джулия" и Сандра Баллок за роль в фильме "Невидимая страна".

Они вышли на сцену за наградами и им предоставили слово. Во время речи Баллок, Стрип постоянно корчила гримасы. Когда же слово взяла Мерил, роль соперницы исполнила Сандра.

Когда голливудским звездам вручили награды, они на глазах у коллег страстно поцеловались в губы.



Сандра Буллок и Мерил Стрип

#6 Моника Белуччи и Алекс Лутс на Каннском кинофестивале 2017 года

Легендарная итальянская актриса Моника Белуччи поразила гостей 70-го Каннского кинофестиваля раскованным поведением, когда расцеловала на сцене 38-летнего французского комика Алекса Лутса.



Моника Белуччи и Алекс Лутс

#7 Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон на премии MTV Movie в 2009 году

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт, которые исполняли главные роли в фильме "Сумерки", слились губами на публике. Однако, их "поцелуй" на церемонии награждения MTV Movie Awards, сложно назвать настоящим. Это больше выглядело на неудачную попытку.



Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон