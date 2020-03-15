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      День работника ЖКХ: как дворники посвящают работе почти всю жизнь

      - Читати новину українською

      В третье воскресенье марта украинцы отмечают День работника жилищно-коммунальных услуг, которых только в Киеве более 20 тысяч. Как работники этой сферы посвящают работе большую часть своей жизни – читайте в материале 24 канала.

      68-летняя Лидия Шистка работает дворником в столице уже 30 лет. "Я люблю снег чистить, подметать. С детства приучили к такому труду", – рассказала Лидия.

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      Несмотря на почтенный возраст и небольшую заработную плату Лидия Шистка любит свою работу. Она отметила, главное правило – ни с кем не конфликтовать.


      Лидия Шистка / Фото: скриншот с видео

      Старшему мастеру участка КП "Киевтеплоэнерго" Владимиру Щегловскому подчинены 12 столичных котельных. У всех есть множество устройств, работу которых нужно постоянно проверять.

      Моя работа – это, прежде всего, ответственность за безопасность этого участка, эксплуатации оборудования и людей,
      – сказал Владимир Щегловский.

      Мужчина работает уже 35 лет. По его словам, профессиональным праздником всегда считал День энергетика, а к новому – Дню работника жилищно-коммунальной сферы – только привыкает. Этот день один из не многих, когда коммунальщиков хвалят, а не ругают. Сегодня они стараются не думать о проблемах.


      Владимир Щегловский / Фото: скриншот с видео

      Средняя заработная плата по отрасли – 13 тысяч гривен. Больше всего получают "тепловики", меньше всего – дворники, которых как раз и не хватает.

      Проблематика связана с уровнем зарплаты, которую трудно увеличить, не повышая цену на обслуживание жилого дома. Вообще, финансирование отрасли на грани достаточного,
      – отметил директор профильного департамента столицы Дмитрий Науменко.

      Не на камеру работники коммунальной сферы признались, что хотели бы получать значительно больше за свою работу, а еще чаще слышать слова благодарности от рядовых украинцев.

      Повышенную температуру при коронавирусе можно сбивать только одним препаратом
      сегодня
      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Зарплата Новости Киева ЖКХ
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