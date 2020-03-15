День работника ЖКХ: как дворники посвящают работе почти всю жизнь

В третье воскресенье марта украинцы отмечают День работника жилищно-коммунальных услуг, которых только в Киеве более 20 тысяч. Как работники этой сферы посвящают работе большую часть своей жизни – читайте в материале 24 канала.

68-летняя Лидия Шистка работает дворником в столице уже 30 лет. "Я люблю снег чистить, подметать. С детства приучили к такому труду", – рассказала Лидия.

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Несмотря на почтенный возраст и небольшую заработную плату Лидия Шистка любит свою работу. Она отметила, главное правило – ни с кем не конфликтовать.



Лидия Шистка / Фото: скриншот с видео

Старшему мастеру участка КП "Киевтеплоэнерго" Владимиру Щегловскому подчинены 12 столичных котельных. У всех есть множество устройств, работу которых нужно постоянно проверять.

Моя работа – это, прежде всего, ответственность за безопасность этого участка, эксплуатации оборудования и людей,

– сказал Владимир Щегловский.

Мужчина работает уже 35 лет. По его словам, профессиональным праздником всегда считал День энергетика, а к новому – Дню работника жилищно-коммунальной сферы – только привыкает. Этот день один из не многих, когда коммунальщиков хвалят, а не ругают. Сегодня они стараются не думать о проблемах.



Владимир Щегловский / Фото: скриншот с видео

Средняя заработная плата по отрасли – 13 тысяч гривен. Больше всего получают "тепловики", меньше всего – дворники, которых как раз и не хватает.

Проблематика связана с уровнем зарплаты, которую трудно увеличить, не повышая цену на обслуживание жилого дома. Вообще, финансирование отрасли на грани достаточного,

– отметил директор профильного департамента столицы Дмитрий Науменко.

Не на камеру работники коммунальной сферы признались, что хотели бы получать значительно больше за свою работу, а еще чаще слышать слова благодарности от рядовых украинцев.