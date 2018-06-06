День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире

6 июня в Украине отмечают День журналиста. Работа у журналистов нелегкая и стрессовая. Особенно, когда в прямом эфире случаются внештатные ситуации – залез паук в трусы ведущей или зрителей с экрана пугает гигантская чайка, или же журналистка начинает случайно обнажаться.

Об этих и других инцидентах в прямом эфире смотрите в топ самых курьезных видео от журналистов сайта "24" и убедитесь – насколько непредсказуемой бывает журналистская профессия.

Дети в кадре

В шотландском городе Гамильтон во время прямого эфира за спиной журналиста разгорелась настоящая семейная драма – старшая сестра вытащила брата за ноги из поля зрения камер.

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Корреспондент, который вел прямой эфир, не заметил, что что-то произошло и продолжал рассказывать новости.

Гигантская чайка

На канадском телеканале City в эфире утреннего шоу "Breakfast Television" чайка влезла перед камерой, которая транслировала панораму на Ванкувер.

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Трансляцию выводили за спиной ведущей Тары Джин Стивенс, и она не сразу увидела гигантских размеров птичку. Когда же ведущая увидела чайку, то пыталась дальше продолжать эфир, но не смогла удержаться от смеха.

Чайка вылезла перед камерой в прямом эфире – видео

Через несколько месяцев инцидент повторился – чайка появилась в эфире снова.

"Чайка – возвращение"

Чайки вообще любят такое дело – позировать на камеру в неподходящий момент.

Паук в трусах?

Известная румынская ведущая Илинка Вандичи в прямом эфире шоу о моде "Bravo, ai stil!" неожиданно начала задирать юбку вечернего платья, заподозрив, что в ее нижнем белье лазит паук.

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На помощь ей подбежал участник шоу, однако паука под платьем они не нашли. Пока она там искала паука, успела показать всем зрителям шоу свое белье и обнаженные ягодицы.

Смотрите курьезный момент с 1:35.

Румынская ведущая ищет паука в белье – видео

Невовремя переведенная камера

В прямом эфире "Голоса Америки" также произошел курьез с ведущим, правда, без пауков в белье.

Во время видеосюжета режиссер невовремя переключил камеру на ведущего, который в этот момент шутил с коллегой.

Режиссер невовремя перевел камеру на ведущего – видео

Секс на пляже

Во время Олимпиады-2016 корреспондент ВВС Дэн Уокер рассказывал на фоне пляжа Рио-де-Жанейро о новых достижениях спортсменов.

И наблюдательные зрители обратили внимание на сцену за спиной журналиста, где пара занимается сексом прямо на общественном пляже. Журналист не растерялся и необычно прокомментировал непредсказуемую ситуацию.

"Тем, кто спрашивает в соцсетях, что происходит у меня за спиной: мы не будем приближать изображение. Но я уверяю, это не то, о чем вы подумали. Это просто объятия. Они, видимо, просто читают книгу. Читают книгу в странной позе", – пошутил он.

Пара занималась сексом за спиной корреспондента ВВС в прямом эфире – видео

Фильмы для взрослых

Журналисты ВВС любят вляпаться в курьезные ситуации. Во время выпуска новостей сотрудник ВВС за спиной ведущей смотрел фильм для взрослых. На мониторе мужчины хорошо видно, как полностью раздевается женщина.

Вероятно, это были кадры любовной сцены из фильма. И попробуй это доказать почти 4 миллионам телезрителей канала, которые видели этот выпуск.

Сотрудник ВВС смотрел фильм для взрослых во время выпуска новостей – видео

Закурил, как Папай

Известный американский телеведущий Шон Хэннити во время прямого эфира закурил электронную сигарету. Но это произошло не по его вине – Шон анонсировал очередной сюжет, но программа не вышла в эфир, поэтому ведущий, ничего не подозревая, оставался все время в эфире.

А чего же терять время, пока идет сюжет – Шон решил расслабиться и быстро закурил электронную сигарету, выпил немного воды и подготовился к возвращению в эфир. В комментариях к видео ведущего сравнили с моряком Папаем через своеобразную манеру курения.

Американский ведущий Шон Хэннити закурил во время прямого эфира – видео

Степлер

Среди украинской журналистики в прямых эфирах отличился ведущий закарпатских новостей, которого подвел суфлер, и человек начал забавно, но грубо ругаться.

Внимание! Звучит грубая нецензурная лексика!

Ведущая и 13 медведей

Российская ведущая превратила эфир о серьезном в сплошную комедию. Женщина начала искренне и вирусно хохотать после того, как прочитала новость о плантации конопли, которую охраняли 13 медведей.

Она еще несколько раз пыталась прочитать ее, не смеясь, но так ничего и не получилось, все 38 дублей.

Ведущая не могла прочитать новость про 13 медведей – видео

Упал, потому что выпил

Легендарный футболист Олег Саленко рискнул прийти на эфир канала "Футбол" в состоянии алкогольного опьянения.

Во время обсуждения матчей чемпионата Украины он не удержался на ногах, упал под стол, но быстро поднялся и продолжил разговор.

Олег Саленко упал во время программы – видео

Ведро алкоголя

На фестивале вина в День святого Педро в испанском городе Аро на репортера в прямом эфире BBC вылили ведро вина.

Пока он пытался протереть глаза от спиртного, в кадре с ним начали бегать полностью голые парень и девушка.

Мячом в голову

Журналистка во время включения с футбольного поля получила от спортсмена мячом в голову. Бывает и такое.

Трусы в эфире

Ничего особенного, просто телеведущая в коротком черном платье случайно рукой задела подол, показав всем зрителям кремовое белье.

Журналистка случайно засветила белье в прямом эфире – видео

Эротика в прямом эфире

Переходим к тяжелой артиллерии. Бразильская ведущая во время выпуска новостей догола разделась в прямом эфире.

Появилась перед телезрителями она в комбинезоне, который быстренько сняла. Далее был комплект нижнего белья розового цвета, а в итоге ведущая сняла и его, оставшись абсолютно голой.

Бразильская ведущая во время выпуска новостей полностью обнажилась – видео

И еще немного эротики

Такие случаи не единичны. Вот и преемница бразильской ведущей – журналистка из Венесуэлы Юве Пальярес рассказывала новость о новой подруге футболиста Криштиану Роналду Даниэлу Чавес, которая была моделью Playboy, когда за считанные секунды сбросила с себя всю одежду.

Ведущая Юве Пальярес во время выпуска новостей полностью обнажилась – видео

Добавим, также отметилась британка, которая разделась на ток-шоу, посвященном борьбе с раком груди. А ведущая французского телевидения показала зрителям свои формы в честь победы национальной сборной по футболу.

Как известно, в Латинской Америке распространена практика "голых новостей", поскольку они существенно повышают рейтинги и привлекают мужчин. Поэтому здесь такой формат новостей рассматривают в качестве официального на государственных телеканалах.

Ловушка для премьера

Премьер-министр Сербии Ивица Дачич попал в очень неудобный момент в эфире шоу "Миссия невыполнима".

Ведущая в коротком открытом платье перед шоу на камеру сняла нижнее белье. А на интервью она сидела с расставленными ногами и бесстыдно соблазняла чиновника.

Ведущая бесстыдно соблазняла премьер-министра Сербии Ивица Дачича – видео