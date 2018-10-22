День рождения Ким Кардашян: родственники звезды взорвали сеть нежными поздравлениями

Вчера, 21 октября, звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашян отметила свой 38-ой день рождения. Родственники знаменитости опубликовали щемящие поздравления.

С самого утра Ким Кардашян принимала трогательные поздравления. Но самые щемящие слова она услышала от своих родных. Так, супруг звезды рэпер Канье Уэст – украсил их дом в Калифорнии стильными композициями из цветов. Когда Ким проснулась, в гостиной ее ждал романтический сюрприз – Канье спел серенаду и сыграл на белом фортепиано.

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От такого поздравления звезда сразу же умилилась и сняла фрагмент выступления мужа на телефон. Конечно, блогер не удержалась и выложила трогательный момент в сеть.

Канье всегда очень оригинальный, когда дело доходит до выбора цветов на мой день рождения! Очень сильно люблю тебя,

– написала Ким Кардашян.

Не обошли вниманием праздники и звездные родственники Ким. Ее сестра Кортни, с которой звезда имеет больше всего споров, довольно сдержанно поздравила родственницу в сети, добавив, что она очень сильная. А вот Хлои не скупилась на комплименты, растрогав щемящими словами.

"С днем рождения, сладкая Кимберли! Всю жизнь я смотрела и равнялась на тебя! Для меня ты настоящая суперженщина. Люди даже не догадываются, насколько ты добрая и бескорыстная! Ты потрясающе красивая, лучшая жена и мама. Рада, что мы так сблизились в прошлом году... Без тебя бы я точно пропала", – написала Хлои Кардашян.

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В то же время Кендалл Дженнер опубликовала волшебные архивные кадры с Ким. Модель показала, как проходят праздники в их семье, а Кайли Дженнер открыла занавес съемок реалити-шоу.

И волшебным поздравлением для Ким было от ее мамы – светской львицы Крис Дженнер. Именно благодаря ей семья основала собственное реалити-шоу и стало известным во всем мире. Однако во всем женщине помогала яркая дочь Ким, которая была и советчицей, и креативным директором. Крис Дженнер тронула трогательными словами о Ким Кардашян, добавив, что счастлива быть ее мамой.

"С днем рождения, Ким! Люблю тебя, моя красавица, и желаю тебе не только странного дня, но и потрясающего года! Ты лучшая жена, мама, дочь, сестра и друг, и я невероятно счастлива, что являюсь твоей мамой. Я ценю каждое мгновение, проведенное с тобой! Люблю тебя. Мама", – написала Крис Дженнер, добавив архивные фото.

Пока неизвестно, как Ким Кардашьян отпраздновала день рождения. Однако в СМИ убеждены, что праздник был громким и ярким, как и сама светская львица.