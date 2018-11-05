День рождения Крис Дженнер: что нужно знать о звездной маме клана Кардашян

5 ноября отмечает день рождения "основательница" знаменитого клана Кардашян-Дженнер: звездная мать Крис Дженнер празднует свое 63-летие.

Американская телевизионная персона, предприниматель, телевизионный продюсер, а также участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Крис Дженнер за свои 63 года может похвастаться многими достижениями.

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По национальности Крис – ирландка, которая одарена прекрасными организаторскими способностями и красивой внешностью. Благодаря поддержке своего первого мужа популярного адвоката Роберта Кардашяна, она открыла сеть магазинов одежды Dash. Тогда это был успешный семейный бизнес.

Крис Дженнер с первой дочерью Кортни Кардашян / GettyImages

Известно, что Крис Дженнер никогда не ставила семью на второй план, совмещая работу и личное. Именно она ответственна за появление на свет реалити-шоу "Семейство Кардашян", в котором за 10 лет существования приучила всех членов своей семьи к жизни напоказ.

Хлои Кардашян, Кендалл, Крис Дженнер и Ким / GettyImages

В первом браке родила трех дочерей и сына: Кортни, Ким, Хлое и Роба, а после развелась с мужем, изменив ему с бывшим футболистом Тодом Уотерманом.

В 1991 году Крис во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал Брюс Дженнер, который после развода в 2013 году сменил пол и имя на Кейтлин. От Брюса звезда родила двух дочерей – Кендалл и Кайли.



Крис Дженнер, Кендалл, Кайли и Ким Кардашян / GettyImages