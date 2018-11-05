11:39
5 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      День рождения Крис Дженнер: что нужно знать о звездной маме клана Кардашян

      30 Читати новину українською
      Крис Дженнер – 63
      Крис Дженнер – 63 / Коллаж 24 канала

      5 ноября отмечает день рождения "основательница" знаменитого клана Кардашян-Дженнер: звездная мать Крис Дженнер празднует свое 63-летие.

      Американская телевизионная персона, предприниматель, телевизионный продюсер, а также участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Крис Дженнер за свои 63 года может похвастаться многими достижениями.

      Читайте также: 9 дочерей знаменитостей, которые невероятно похожи на своих звездных мам

      По национальности Крис – ирландка, которая одарена прекрасными организаторскими способностями и красивой внешностью. Благодаря поддержке своего первого мужа популярного адвоката Роберта Кардашяна, она открыла сеть магазинов одежды Dash. Тогда это был успешный семейный бизнес.

      Крис Дженнер с первой дочерью Кортни Кардашян / GettyImages

      Известно, что Крис Дженнер никогда не ставила семью на второй план, совмещая работу и личное. Именно она ответственна за появление на свет реалити-шоу "Семейство Кардашян", в котором за 10 лет существования приучила всех членов своей семьи к жизни напоказ.

      Хлои Кардашян, Кендалл, Крис Дженнер и Ким / GettyImages

      В первом браке родила трех дочерей и сына: Кортни, Ким, Хлое и Роба, а после развелась с мужем, изменив ему с бывшим футболистом Тодом Уотерманом.

      В 1991 году Крис во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал Брюс Дженнер, который после развода в 2013 году сменил пол и имя на Кейтлин. От Брюса звезда родила двух дочерей – Кендалл и Кайли.


      Крис Дженнер, Кендалл, Кайли и Ким Кардашян / GettyImages

      Теги: Мода LifeStyle Ким Кардашян
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хто постарався закрити справу судді Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      сегодня , 11:00 Хто постарався закрити справу судді Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      Роман Маселко
      Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      сегодня , 08:57 Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      Євгенія Мазур
      Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник
      сегодня , 08:40 Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник
      Юрий Касьянов
      "Шахтер" побеждает "Динамо", "Заря" снова в топ-6: главные итоги 14-го тура УПЛ
      сегодня , 08:28 "Шахтер" побеждает "Динамо", "Заря" снова в топ-6: главные итоги 14-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця
      Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох: топ-5 блогів тижня
      4 ноября , 22:00 Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук