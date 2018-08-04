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День рождения Луи Армстронга: 5 самых известных хитов легенды

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Лучшие хиты Луи Армстронга
Лучшие хиты Луи Армстронга / 24 Канал

4 августа родился гениальный джазовый музыкант Луи Армстронг, который стал одним из первых чернокожих исполнителей, которые получили мировую известность.

Признание Армстронг получил уже в 20 лет. Он одним из первых прорвал расовую дискриминацию в музыке и всю жизнь боролся с расизмом. А также он очень сильно повлиял на культуру мирового джаза.

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В течение 30 лет своей карьеры он давал по 300 концертов в год и сотрудничал с известными музыкантами разных стилей. 

 

Мы решили напомнить вам самые известные хиты этого легендарного музыканта.

What a wonderful world

 

Hello Dolly

 

Let My People Go

 

Dream a little Dream

 

Moon River

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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