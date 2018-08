День рождения Луи Армстронга: 5 самых известных хитов легенды

Признание Армстронг получил уже в 20 лет. Он одним из первых прорвал расовую дискриминацию в музыке и всю жизнь боролся с расизмом. А также он очень сильно повлиял на культуру мирового джаза.

Читайте также: Музыкальные новинки июля: 10 песен, которые стоит услышать

В течение 30 лет своей карьеры он давал по 300 концертов в год и сотрудничал с известными музыкантами разных стилей.

Мы решили напомнить вам самые известные хиты этого легендарного музыканта.

Hello Dolly

Let My People Go