День рождения Луи Армстронга: 5 самых известных хитов легенды
4 августа родился гениальный джазовый музыкант Луи Армстронг, который стал одним из первых чернокожих исполнителей, которые получили мировую известность.
Признание Армстронг получил уже в 20 лет. Он одним из первых прорвал расовую дискриминацию в музыке и всю жизнь боролся с расизмом. А также он очень сильно повлиял на культуру мирового джаза.
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В течение 30 лет своей карьеры он давал по 300 концертов в год и сотрудничал с известными музыкантами разных стилей.
Мы решили напомнить вам самые известные хиты этого легендарного музыканта.
What a wonderful world
Hello Dolly
Let My People Go
Dream a little Dream
Moon River
Источник: 24 канал
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