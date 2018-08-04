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День рождения Меган Маркл: сестра герцогини сделала для нее "сюрприз" в сети

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День рождения Меган Маркл: поздравления от сестры Саманты
День рождения Меган Маркл: поздравления от сестры Саманты / Фото из свободных источников

4 августа жена принца Гарри – очаровательная Меган Маркл – отмечает 37 день рождения. По случаю праздника сводная сестра герцогини Сассекской Саманта сделала для нее "сюрприз" в сети.

За несколько месяцев Меган Маркл стала любимицей британцев. Люди с восторгом встречают жену принца Гарри и наблюдают за ее каждым выходом. Королевская семья тоже приветливо приняла герцогиню Сассекскую в семью. Только американские родственники Меган Маркл никак не могут смириться с тем, что она стала женой принца Гарри, поэтому каждый раз поливают ее грязью в СМИ.

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Сестра Меган Саманта Маркл не обошла вниманием день рождения герцогини. Женщина по-особенному поздравила родственницу с праздником, обозначив на заметке официальную страницу Кенсингтонского дворца.

С днем рождения, Мэг! Было бы очень приятно и уместно, чтобы ты прислала отцу поздравительную открытку, с опозданием от 18 июля. Приветствия, Кенсингтонский дворец!
– написала Саманта Маркл.

Хоть аккаунт скандальной сестры Меган Маркл скрытый для многих пользователей сети, ее поздравления мгновенно распространили сторонники герцогини. Люди гневно обратились к Саманте с просьбой оставить жену британского принца в покое хотя бы на ее день рождения.

 

Напомним, что Томас Маркл недавно пожаловался на поведение своей дочери: она игнорирует все сообщения и звонки отца. Кроме этого, он считает, что такая позиция Меган есть только потому, что Елизавета II назвала мужчину незваным гостем в ее дворце, и в Великобритании. Слова монарха прокомментировал скандальный отец Меган Маркл, который заявил, что он приедет в Лондон, несмотря на плохое самочувствие, если его дочь продолжит игнорировать звонки.

Теги: LifeStyle Великобритания Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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