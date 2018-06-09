День рождения по-королевски: Елизавета II в роскошном наряде появилась на торжественном параде

Королева Елизавета II с размахом отпраздновала свой "официальный" день рождения. Британский монарх и члены ее семьи проехали по улицам Лондона в роскошных каретах и приветствовали гостей Букингемского дворца на параде.

Королева Елизавета II – одна из самых ярых приверженцев традиций. Следовательно, монарх празднует два дня рождения в году – настоящий праздник, который приходится на 21 апреля, и так называемый "официальный".

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Стоит отметить, что такой двойной праздник берет свое начало с 1748 года и имеет свое объяснение. Король Георг II стремился совместить военный парад с выносом знамени по случаю его дня рождения, однако в ноябре люди не хотели мерзнуть, поэтому отказывались прийти на праздник. Это учли и последующие британские монархи. Потому Елизавета II выбрала вторую субботу июня для проведения роскошного парада, на который съезжается вся королевская семья и люди со всего мира.

На торжественное событие монарх надела стильный плащ голубого цвета и светлое платье. Нежный образ Елизавета II дополнила шляпой, брошью и перчатками. К нарядам королева подобрала классические украшения из жемчуга и привычную обувь от бренда Chanel.



Елизавета ІІ на параде



Королева Елизавета ІІ

На мероприятие пришли сотни взволнованных людей, которые стремились увидеть Ее Величество. После недавних угроз от террористов Букингемский дворец усиленно охраняла полиция, а королеву сопровождали десятки королевских офицеров. Стоит отметить, что парад выглядел очень эффектно, а сама Елизавета ІІ счастливо улыбалась на протяжении действа.

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Торжественный парад в честь королевы Елизаветы II



Королева Елизавета ІІ в Лондоне



Британская королева на параде



Грандиозный парад в Букингемском дворце

Охрана во время парада

Все фото – Getty Іmages