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День рождения Тома Круза: фильмы, за которые мы любим актера

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Том Круз
Том Круз / Getty Images

Звездный актер Том Круз сегодня, 3 июля, празднует день рождения. Ему исполнилось 56 лет. Киноактером известен не только своими культовыми ролями в кинолентах, но и бурной личной жизнью и религиозными убеждениями.

Актерская карьера Круза стартовала в 1981 году в картине "Бесконечная любовь". Однако популярность актер получил в 1983 году после фильма "Рискованный бизнес".

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Тома трижды номинировали на премию "Золотой глобус" и столько же раз на "Оскар". В 2018 году с его участием выйдет "Миссия невыполнима 6", в котором он в очередной раз выполняет трюки сам без услуг каскадеров. Из-за этого он зимой этого года даже получил травму, однако быстро реабилитировался и вернулся на съемочную площадку.

Известно, что актер является активным последователем сайентологии. Также Том не признает психиатрию и называет ее "лженаукой". Актер был трижды женат: на актрисе Мими Роджерс (1987-1990), Николь Кидман (1990-2001) и Кэти Холмс (2006-2012). У Круза есть трое детей от двух последних жен. Западные СМИ даже сообщали, что Том Круз из-за религиозных разногласий с Кэти Холмс не виделся с 12-летней дочерью Сури уже больше четырех лет.

В целом же Круз снялся в сорока фильмах. Давайте вспомним самые яркие роли голливудского красавца.

Лучшие фильмы с Томом Крузом:

"Человек дождя":

 

"Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира":

 

"Миссия невыполнима":

 

"С широко закрытыми глазами":

 

"Магнолия":

 

"Война миров":

 

"Грани будущего":

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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