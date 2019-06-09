16:16
9 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему в России запретили игру со Сталиным. Средневековая медицина
      Вєсті Кремля
      21:16, 8 июня
      Вести.UA. Жир: Кто побил Ляшко. Зеленский проигнорил Луценко
      Вєсті.UA
      18:25, 8 июня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, 7 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Помощники советских хозяек
      Згадати все
      16:21, 8 июня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ

      День рождения в реанимации: как чувствует себя оператор 24 канала, которого избили в Харькове

      81 Читати новину українською

      Оператор 24 канала Вадим Макарюк, на которого накануне напали неизвестные, сейчас находится в реанимации. Известно, что представители "Национального корпуса" набросились на оператора: залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру и вытащили оттуда карту памяти с отснятым материалом. Все это произошло во время столкновений на харьковском рынке "Барабашово".

      Как сообщила в прямом эфире 24 канала коллега оператора и корреспондент, сейчас состояние Вадима тяжелое.

      Читайте также: В Харькове во время съемок напали на оператора 24 канала: он в реанимации с инсультом

      Врачи отметили, первые три дня после избиения будут самыми тяжелыми. Напомним, что в результате кровоизлияния в мозг у Вадима случился инсульт.

      Сегодня Вадик отмечает свое 36-летие. Под больницей собрались много друзей, чтобы поздравить и поддержать его. Мы запишем видеообращение, а когда врачи разрешат, то обязательно покажем ему,
      – пояснила корреспондент Анна Черненко.

      Также она добавила, что сейчас медики запретили беспокоить Вадима эмоционально. Его коллега отметила, что оператор снимал материал на рынке "Барабашово", когда произошел конфликт между предпринимателями и активистами. После того, как его привезли в больницу он сказал, что несколько нападавших бежали за ним, а затем избили.


      Оператор 24 канала Вадим Макарюк

      Сейчас полиция расследует дело по трем статьям, в том числе и препятствование работе журналиста. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы. Всего в результате столкновений 7 июня на территории рынка "Барабашово" пострадали 9 человек.


      Представители "Национального корпуса" набросились на оператора 24 канала

      Что известно о столкновениях на харьковском рынке?Вследствие конфликта на территории торгового центра "Барабашово" в Харькове в пятницу вечером, 7 июня, пострадали 9 человек. В полиции сообщают, что группа неизвестных из около 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями. Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию. Для урегулирования ситуации на место происшествия прибыли усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР.



      Сейчас следователи открыли уголовные производства по статье 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), статье 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и статье 187 (разбой) УКУ. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

      Коллектив 24 канала поздравляет Вадима с днем рождения и желает скорейшего выздоровления!

      blog_ava
      Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду
      сегодня
      10195
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Криминал столкновения Полиция Журналисты
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту
      сегодня , 15:50 В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту
      Блог Соцмережі 1452
      Кто виноват в неожиданном падении гривны
      сегодня , 13:00 Кто виноват в неожиданном падении гривны
      Сергій Фурса 418
      Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      сегодня , 12:00 Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      Світові Медіа 957
      Главные новости 8 июня: нападение на оператора 24 канала, авто полиции сбило ребенка в Конотопе
      сегодня , 09:05 Главные новости 8 июня: нападение на оператора 24 канала, авто полиции сбило ребенка в Конотопе
      725
      Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти
      сегодня , 08:40 Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти
      Блог Соцмережі 1332
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук