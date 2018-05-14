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День рождения Вакарчука: 11 малоизвестных песен, которые вас удивят

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Святослав Вакарчук празднует свой день рождения 14 мая
Святослав Вакарчук празднует свой день рождения 14 мая / Коллаж/24 Канал

14 мая Святослав Вакарчук празднует свой 43-й День рождения. Его все знают, как неизменного лидера группы "Океан Эльзы".

Однако мало кто знает, что Вакарчук любит петь не только на украинском, перепевает джазовые композиции и является автором песен не только "Океана Эльзы".

По случаю дня рождения музыканта журналисты сайта "24" составили подборку малоизвестных песен в исполнении Святослава Вакарчука, которых вы до сих пор могли еще ни разу не слышать.

Приготовьтесь удивиться;)

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Поклонники творчества Святослава Вакарчука любят его песни в том числе за глубокие и вдумчивые тексты.

Однако есть в истории "Океана Эльзы" чуть ли не единственная шуточная композиция "Микки Маус", в которой Вакарчук оторвался на славу: вспомнил и про Вини-Пуха, и про MTV, а также про Бивиса и Батхеда.

Океан Ельзи – Мікі Маус

 

В первый полноценный альбом "Океана Эльзы" "Дом из стекла", который увидел свет в далеком 1996 году на аудиокассетах, вошло всего 6 композиций.

Однако далеко не на каждом выступлении группы можно услышать хотя бы одну композицию с этого дебютного альбома.

Например, слышали ли вы раньше песню "Вона підійшла до вікна"?

Океан Ельзи – Вона підійшла до вікна

 

В 1997 тогда еще молодая и перспективная львовская группа "Океан Эльзы" выступила с живым концертом в телепрограмме "Решето".

В том эфире прозвучало немало песен, которым так и не суждено быть изданными, например, замечательная песня "Сад".

Океан Ельзи – Сад


Все с точностью до наоборот с песней "Майже весна". Она настолько известна, что каждый точно слышал ее хотя бы раз в жизни. А вот слышали ли вы, как она звучит на английском?

Океан Ельзи – Name of Tomorrow

Похожая история с песней "Вільний". На украинском она вошла в альбом "Суперсимметрия", однако в оригинале была написана на английском и называлась "Absolutely free".

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Украинцы, которым чуть больше 20 точно раньше слышали песню Александра Пономарева "Він чекає на неї" – в начале 2000-х она была очень популярной. Однако мало кто знает, что ее для певца написал именно Святослав Вакарчук, а позже сам и перепел.

Как вам?

Океан Ельзи – Він чекає на неї

Вакарчук любит петь на английском, ну, и легендарные песни в его исполнении звучат очень по-особенному.

Во время съемок программы "Tvій формат" в 2003-м Вакарчук признается, что в песне "Hey Jude" забыл слова, из-за чего ему немного стыдно.

Океан Ельзи – Hey Jude

 

Еще одна композиция The Beatles "Blackbird" по-новому зазвучала в исполнении Святослава Вакарчука. Он ее выполнил на творческом вечере в октябре 2014-го.

Святослав Вакарчук – Blackbird


Тогда Слава много пел на английском, перепевая, как песни из кинофильмов, так и известные джазовые композиции.

Святослав Вакарчук – Moon River


Святослав Вакарчук – Gee, Baby, Ain't I Good to You


Святослав Вакарчук – Round Midnight


И наконец послушайте, как в исполнении сегодняшнего именинника звучит колядка.

Океан Ельзи – Silent Night

Смотрите также: Как менялся "Океан Эльзы" в течение 21 года существования

Автор: Наталья Сколоздра
Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Публикации Новости культуры Святослав Вакарчук Океан Эльзы
Источник: 24 Канал
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