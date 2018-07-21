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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

День шахмат стал настоящим праздником мудрой игры

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20 июля весь мир отмечает Международный день шахмат, а наша страна – еще и День шахмат в Украине.

В этом году, по традиции, шахматные празднования состоялись во многих городах Украины. Но больше всего отличился Киев, где в течение дня провели сразу два звездных сеанса одновременной игры и интересный любительский блиц-турнир.

Стартовали соревнования с утра на свежем воздухе – в знаменитой шахматной беседке парка Тараса Шевченко и не прекращались, даже когда пошел дождь. Титулованные киевские гроссмейстеры Владимир Баклан и Юлия Осьмак дали сеанс на 30-ти досках. Одни из лучших шахматистов страны очень старались показать мастер-класс и выиграть все партии, однако соперники, среди которых были как юные таланты, так и опытные игроки – дали им настоящий бой. В итоге, Баклан потерпел одно поражение, уступив 13-летнему Даниилу Белецкому, а Осьмак сыграла вничью с 10-летней Марией Манько. Параллельно в блиц-турнире шла очень напряженная борьба. Там лишь в заключительном туре первенствовал известный мастер быстрой игры Олег Будников.

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Вечером шахматный праздник продолжился в художественной галерее Art Gallery Ukraine, где все те же Баклан и Осьмак провели альтернативный сеанс одновременной игры против 10-ти соперников. По правилам такого альтернативного соревнования гроссмейстеры делали ходы в партиях по очереди, но не имели права совещаться между собой, что значительно осложнило им игру и сделало поединки очень зрелищными. И снова известным шахматистам не удалось выиграть все партии. И снова постаралась юная Мария Манько, которая снова одержала ничью – но теперь уже в дуэте с маэстро.

Организаторами соревнований в столице стали Федерации шахмат Украины и Киева, а также Спортивный комитет Украины.

Самые яркие эпизоды Дня шахмат в Киеве смотрите в нашем фоторепортаже.

Теги: Фотоновости Новости Киева Шахматы Новости спорта
Источник: 24 Канал
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