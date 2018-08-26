День шахтера в Горловке: в сети обнародовали безлюдные фото оккупированного города
В сети опубликовали снимки с временно оккупированной российскими наемниками Горловки. На них видно почти безлюдные улицы города в праздник – День шахтера.
Фотографии обнародовали в Facebook-сообществе "Nova Gorlivka".
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На фотографиях – опустевшие улицы города, который 26 августа должен праздновать День шахтера – один из самых популярных профессиональных праздников на Донбассе.
На снимках видно только отдельных людей и несколько автомобилей на дорогах и на местах для парковки.
"Как людно", "А как же шахтеры, всех кормят? Оккупанты им не наливают?" – комментируют фотографии в соцсетях.
Некоторые отмечает, что после оккупации Горловки ни одна шахта в городе не работает.