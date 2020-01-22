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      День соборности 2020: живая цепь в Киеве – онлайн-трансляция

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      Образование живой цепи в Киеве / Иллюстративное фото

      В Киеве на мосту Патона десятки людей образовали живую цепь по случаю Дня Соборности Украины. Акция проходит ежегодно 22 января – в день объединения ЗУНР и УНР.

      Участники акции начали сходиться к мосту Патона около 7 часов. Всем желающим волонтеры разрисовывали лица в цвета государственного флага.

      Интересно: 30 лет "Живой цепи единства": как это было – фото

      Уже в 8 часов люди начали двигаться навстречу друг другу двумя колоннами, что символизирует объединение Западно-украинской и Украинской народной республик в 1919 году.

      Особенностью нынешней акции стало то, что ее участники образуют 30-метровый флаг Украины. Одна колонна будет нести синюю его часть, а другая – желтую. Посередине моста обе колонны встретятся и символично объединят живой цепью левый и правый берега Днепра, Восток и Запад Украины.

      После этого участники акции совместно исполнят гимн Украины, и почтят память украинцев, отдавших свою жизнь за страну.

      Создание живой цепи в Киеве: онлайн-трансляция

      Почему украинцы ежегодно образуют " живую цепь":

      • Создание живой цепи – ежегодная акция, которая проходит с 2008 года. Она посвящена Дню Соборности Украины.
      • Целью живой цепи соборности является напомнить украинцам о знаменательных датах в истории государства: принятие Центральной Радой IV Универсала (22 января 1918 года) и объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в одно государство (22 января 1919 год).
      • Акция не является политической. Любая символика партий на ней запрещена.
      Прогноз погоды на 22 января: в Украину возвращается снег
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости Киева История День соборности Новости политики
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