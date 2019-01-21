16:02
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      День Соборности Украины: какие мероприятия пройдут в разных городах

      68 Читати новину українською
      День Соборности Украины 2019 - мероприятия в городах Украины 22 января 2019
      День Соборности Украины: какие мероприятия пройдут в разных городах / 24 канал

      Во вторник, 22 января, украинцы будут отмечать столетие Дня Соборности Украины – воссоединение ЗУНР и УНР. По этому случаю в ряде городов Украины запланированы различные праздничные мероприятия. Какие именно – читайте в материале 24 канала.

      Программа празднований в Киеве

      22 января политики и чиновники традиционно возложат цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

      Читайте также: День Соборности Украины от начала до сегодня – без этого не было бы украинцев

      На мосту имени Патона состоится молодежная акция "Живая цепь соборности", а также мирное собрание "День Соборности Украины". Участники акции символически объединят берега Днепра "живой цепью", двигаясь навстречу двумя колоннами – с левого берега (символизирует Украинскую Народную Республику) и с правого берега (символизирует Западно-Украинскую Народную Республику).

      Живий ланцюг Київ День Соборності України
      Предыдущая "живая цепь" в Киеве

      Кроме того, с 8:00 до 19:00 на Софийской площади состоится праздничное мероприятие к 100-летию провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР.

      В Публичной библиотеке имени Леси Украинки состоится слайд-беседа "Моя Родина".

      В городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия" организована книжная выставка "Украинский путь к независимости от Революции до Соборности", которая пройдет с 10 по 28 января.

      В Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" до 31 января проходит тематическая фотовыставка.

      В местах массовых мероприятий будут дежурить бригады экстренной медицинской помощи и правоохранители. На время подготовки и проведения мероприятий в Киеве могут ограничить движение транспорта и внести изменения в работу общественного транспорта.

      Программа празднований во Львове

      Жителей Львовщины призывают украсить свои дома, дворы, балконы или окна государственными флагами, чтобы торжественно отметить День Соборности.

      Читайте также: В Праге ко Дню Соборности Украины развернули украинские флаги: фото

      В 8:00 в школах Львова проведут онлайн-мероприятие "Цепь единения живого слова". Это чтение художественных произведений на патриотическую тематику в онлайн-эфире, который продлится 5 минут. Для участия необходимо зайти в Facebook-группу "Цепь единения живого слова", предварительно зарегистрировавшись в ней.

      С 11:00 во Львове участники мероприятий возложат цветы и будут зажигать лампадки на могилах борцов за независимость Украины на поле почетных захоронений № 67 Лычаковского кладбища; возлагать цветы к Мемориалу воинам Украинской Галицкой Армии на Лычаковском кладбище; зажигать лампадки возле могил Госсекретаря военных дел ЗУНР Витовского, коменданта Сечевых Стрельцов Галущинского, руководителя и основателя "Пласта" Тисовского, воина УГА Левицкого; зажигать лампадки у могилы участника АТО Гурняка.

      День Соборності України Львів святкування програма
      День Соборности в Львове

      Состоится возложение корзины с цветами и свечей к могиле Президента Национального Совета ЗУНР Евгения Петрушевича; возложение свечей к могилам воинов АТО на поле почетных захоронений №76 Лычаковского кладбища.

      13:00 – откроют мемориальную доску, посвященную 100-летию формирования первого Львовского пехотного полка имени князя Льва на здании ПВК "Запад".

      17:00 – состоится художественное действо "100-летие Соборности", общественное вече и акции "Живой флаг Соборности" на площади перед памятником Тарасу Шевченко.

      18:00 – торжественная академия по случаю праздника во Львовском Национальном Академическом театре оперы и балета им. Соломии Крушельницкой.

      В то же время в 18:00 на площади Рынок будут зачитывать Акт Соединения с видеорядом написания Акта и петь Стрелковые песни. Там же сыграет музыкальная группа "Торнадо брасс бэнд".

      Программа празднований в Днепре

      В городе проведут флешмоб по созданию необычной карты Украины. Суть флешмоба заключается том, чтобы люди выстроились в "живую карту" страны. Для этого все желающие могут собраться под стенами городского совета с 14:30 до 15:30.

      Дніпро День Соборності святкування
      День Соборности в Днепре

      Программа празднований в Харькове

      Главным символом праздника в Харькове станет "живая цепь", которая объединит миллионы людей по всей Украине в знак единства и неделимости украинского народа и земель.

      В 18:30 возле памятника Тарасу Шевченко начнется торжественный митинг к 100-летию провозглашения Акта воссоединения. После этого присутствующие выстроят символическую "цепь соединения".

      Представители городской власти, ветераны, военные, духовенство и другие харьковчане возложат цветы к памятнику Тарасу Шевченко и почтят минутой молчания погибших за независимость и территориальную целостность Украины.

      День Соборності Харків
      День Соборности в Харькове

      В школах и вузах города пройдут парадные линейки, уроки памяти событий 1919 года, беседы и воспитательные часы, круглые столы по истории Украины начала XX века, лекции-презентации и видеоуроки.

      Музеи Харькова организуют исторические выставки, посвященные событиям 1917-1921 годов.

      Празднования состоятся под усиленным контролем правоохранителей. Для охраны порядка будут привлечены силы полиции и Нацгвардии.

      Программа празднований в Одессе

      Одесса тоже присоединится к созданию "живой цепи". Кроме того, в 19:00 на площади возле памятника Дюку де Ришелье пройдет Всеукраинская аполитическая акция (без партийных символик), которая имеет целью доказать, что истинная любовь к родной земле объединяет сердца.

      В то же время одесситы смогут почтить минутой молчания память погибших за Украину, сформировать из людей очертания целостной карты Украины, которая зажжется огнями на площади. Одесситов просят взять с собой фонарики, телефоны и флаги Украины.

      Также представители городской и областной власти, силовых ведомств и религиозных организаций возложат цветы к подножию памятника Тарасу Шевченко.

      Одеса День Соборності України
      День Соборности в Одессе

      В школах и вузах города пройдут парадные линейки, уроки памяти событий 1919 года, беседы и воспитательные часы, круглые столы по истории Украины начала XX века, лекции-презентации и видеоуроки.

      Праздничные мероприятия в Одессе тоже состоятся под усиленным контролем правоохранительных органов (полиции и Нацгвардии). Под особым вниманием полиции будут находиться аэропорт, железнодорожный вокзал и морвокзал.

      Смотрите видео День Соборности Украины:

       

      Автор: Ирина Лабяк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Одессы Новости Харькова Новости Днепра Новости Львова История
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной
      сегодня , 16:00 Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной
      Ігор Саджениця 5
      Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      сегодня , 15:02 Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      Дмитро Снєгирьов 514
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      сегодня , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП
      сегодня , 14:00 Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП
      Дмитро Гнап 98
      "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади
      сегодня , 13:00 "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади
      Сергій Лещенко 223
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      За незаконное пересечение границы – уголовная ответственность: вступил в действие новый закон
       10 ноября 2018 , 10:58
      В Харькове парень облил девушку самогоном и поджег ее
       13 мая 2013 , 00:50 1
      Топ-новости 16 августа: Заря фантастически проходит Брагу в Лиге Европы, Карпаты и Львов получили главных тренеров
       17 августа 2018 , 07:00
      Skoda Scala: ощутимый шаг вперед
       26 декабря 2018 , 14:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук