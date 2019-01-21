День Соборности Украины: какие мероприятия пройдут в разных городах

Во вторник, 22 января, украинцы будут отмечать столетие Дня Соборности Украины – воссоединение ЗУНР и УНР. По этому случаю в ряде городов Украины запланированы различные праздничные мероприятия. Какие именно – читайте в материале 24 канала.

Программа празднований в Киеве

22 января политики и чиновники традиционно возложат цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

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На мосту имени Патона состоится молодежная акция "Живая цепь соборности", а также мирное собрание "День Соборности Украины". Участники акции символически объединят берега Днепра "живой цепью", двигаясь навстречу двумя колоннами – с левого берега (символизирует Украинскую Народную Республику) и с правого берега (символизирует Западно-Украинскую Народную Республику).



Предыдущая "живая цепь" в Киеве

Кроме того, с 8:00 до 19:00 на Софийской площади состоится праздничное мероприятие к 100-летию провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР.

В Публичной библиотеке имени Леси Украинки состоится слайд-беседа "Моя Родина".

В городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия" организована книжная выставка "Украинский путь к независимости от Революции до Соборности", которая пройдет с 10 по 28 января.

В Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" до 31 января проходит тематическая фотовыставка.

В местах массовых мероприятий будут дежурить бригады экстренной медицинской помощи и правоохранители. На время подготовки и проведения мероприятий в Киеве могут ограничить движение транспорта и внести изменения в работу общественного транспорта.

Программа празднований во Львове

Жителей Львовщины призывают украсить свои дома, дворы, балконы или окна государственными флагами, чтобы торжественно отметить День Соборности.

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В 8:00 в школах Львова проведут онлайн-мероприятие "Цепь единения живого слова". Это чтение художественных произведений на патриотическую тематику в онлайн-эфире, который продлится 5 минут. Для участия необходимо зайти в Facebook-группу "Цепь единения живого слова", предварительно зарегистрировавшись в ней.

С 11:00 во Львове участники мероприятий возложат цветы и будут зажигать лампадки на могилах борцов за независимость Украины на поле почетных захоронений № 67 Лычаковского кладбища; возлагать цветы к Мемориалу воинам Украинской Галицкой Армии на Лычаковском кладбище; зажигать лампадки возле могил Госсекретаря военных дел ЗУНР Витовского, коменданта Сечевых Стрельцов Галущинского, руководителя и основателя "Пласта" Тисовского, воина УГА Левицкого; зажигать лампадки у могилы участника АТО Гурняка.



День Соборности в Львове

Состоится возложение корзины с цветами и свечей к могиле Президента Национального Совета ЗУНР Евгения Петрушевича; возложение свечей к могилам воинов АТО на поле почетных захоронений №76 Лычаковского кладбища.

13:00 – откроют мемориальную доску, посвященную 100-летию формирования первого Львовского пехотного полка имени князя Льва на здании ПВК "Запад".

17:00 – состоится художественное действо "100-летие Соборности", общественное вече и акции "Живой флаг Соборности" на площади перед памятником Тарасу Шевченко.

18:00 – торжественная академия по случаю праздника во Львовском Национальном Академическом театре оперы и балета им. Соломии Крушельницкой.

В то же время в 18:00 на площади Рынок будут зачитывать Акт Соединения с видеорядом написания Акта и петь Стрелковые песни. Там же сыграет музыкальная группа "Торнадо брасс бэнд".

Программа празднований в Днепре

В городе проведут флешмоб по созданию необычной карты Украины. Суть флешмоба заключается том, чтобы люди выстроились в "живую карту" страны. Для этого все желающие могут собраться под стенами городского совета с 14:30 до 15:30.



День Соборности в Днепре

Программа празднований в Харькове

Главным символом праздника в Харькове станет "живая цепь", которая объединит миллионы людей по всей Украине в знак единства и неделимости украинского народа и земель.

В 18:30 возле памятника Тарасу Шевченко начнется торжественный митинг к 100-летию провозглашения Акта воссоединения. После этого присутствующие выстроят символическую "цепь соединения".

Представители городской власти, ветераны, военные, духовенство и другие харьковчане возложат цветы к памятнику Тарасу Шевченко и почтят минутой молчания погибших за независимость и территориальную целостность Украины.



День Соборности в Харькове

В школах и вузах города пройдут парадные линейки, уроки памяти событий 1919 года, беседы и воспитательные часы, круглые столы по истории Украины начала XX века, лекции-презентации и видеоуроки.

Музеи Харькова организуют исторические выставки, посвященные событиям 1917-1921 годов.

Празднования состоятся под усиленным контролем правоохранителей. Для охраны порядка будут привлечены силы полиции и Нацгвардии.

Программа празднований в Одессе

Одесса тоже присоединится к созданию "живой цепи". Кроме того, в 19:00 на площади возле памятника Дюку де Ришелье пройдет Всеукраинская аполитическая акция (без партийных символик), которая имеет целью доказать, что истинная любовь к родной земле объединяет сердца.

В то же время одесситы смогут почтить минутой молчания память погибших за Украину, сформировать из людей очертания целостной карты Украины, которая зажжется огнями на площади. Одесситов просят взять с собой фонарики, телефоны и флаги Украины.

Также представители городской и областной власти, силовых ведомств и религиозных организаций возложат цветы к подножию памятника Тарасу Шевченко.



День Соборности в Одессе

В школах и вузах города пройдут парадные линейки, уроки памяти событий 1919 года, беседы и воспитательные часы, круглые столы по истории Украины начала XX века, лекции-презентации и видеоуроки.

Праздничные мероприятия в Одессе тоже состоятся под усиленным контролем правоохранительных органов (полиции и Нацгвардии). Под особым вниманием полиции будут находиться аэропорт, железнодорожный вокзал и морвокзал.

Смотрите видео День Соборности Украины: