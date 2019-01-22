День соборности Украины: как провозглашали Акт Воссоединения ровно 100 лет назад

22 января 1919 – день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Оригинал Акта хранят в государственном архиве и никому не выдают на руки – исключение делают только на День соборности. Ведь если бы не этот документ – Украины сейчас могло бы и не быть.

Как выглядит Акт Объединения

Напечатанный Акт на плотной бумаге, немного превышающем привычный А4. Текст набран при помощи печатной машинки с новой лентой. Собственно, это и помогло сохранить документ почти невредимым.

Читайте также: Харьковчане провели необычный флешмоб ко Дню соборности Украины: интересные фото и видео

Это подтвердила Алла Обжелян, главный хранитель фондов Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины (ЦГАВО). По ее словам, в состав бумаги до 60-х годов ХХ века добавляли особые вещества, которые делали его более долговечным, а текст, напечатанный на машинке, хранится более 100 лет.

Это действительно чудо, что его (Акт Объединения – 24 канал) не уничтожили, ведь у советской власти, коммунистов, не было мотивации, для чего хранить такие документы,

– отметил министр юстиции Павел Петренко.

В Музее украинской революции берегут копию Акта. А также упоминания о том, каким выдался день, когда его зачитали вслух – ровно сто лет назад.



Оригинал Акта Объединения можно увидеть только в День соборности Украины

Как провозглашали объединение УНР и ЗУНР

22 января 1919 года киевлян созвали объявлениями в газетах. Там же разместили и детальный план церемонии. Рабочий день, среду, сделали выходным. Улицы украсили сине-желтыми флагами и портретами Шевченко.



Документ с первых строк указывает на "великое событие в истории земли нашей украинской"

Утром на Софийской площади было людно. Сотни людей спешили на площадь, несмотря на мороз и гололед. В храмах по всему городу велись службы.



Текст Акта набрали на обычной пишущей машинке, но благодаря этому он и сохранился

Ровно в полдень представители Директории вышли объявить универсал. Лонгин Цегельский тз ЗУНР зачитал соглашение об объединении, а Федор Швец от Директории – сам Акт, он же зачитал Четвертый универсал Центральной Рады. Каждый на двух языках, украинском и тогдашнем языке европейской дипломатии – на французском.



В Музеи Украинской революции в любой день можно увидеть копию Акта Объединения

Пятеро членов объединенной Директории поставили под Актом свои подписи черной тушью и скрепили сургучной печатью. Государство тогда продержалось всего несколько месяцев.



Парламент, день принятия Акта провозглашения независимости Украины

Но дело 1919 года продолжили в 1991 – Актом провозглашения независимости Украины. Чтобы их услышали, за год до этого украинцы вышли на улицы и взялись за руки, соединив Львов и Киев живой цепью.

Каждый брал машину, какую имел, садились по трое, по четверо, по пять, сколько могли – и выезжали! Были скептические опасения, сумеем ли мы все это организовать. Но, как оказалось, сумели! Эмоции были суперпозитивными, но не только от цепи, но и потому, что Украина движется вперед и имеет перспективы что-то обрести!

– вспомнил участник единения 1990 Игорь Шостак.

И хотя сейчас цепи единения устраивают отдельно в Киеве, Львове, Днепре и других городах, цель одна – украинцы, как и 100 лет назад, видят свою Украину свободной, независимой, единой.

Что такое Акт Объединения и День соборности Украины?

Это праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), которое произошло в 1919 году. Официально День соборности отмечают с 1999 года. В этот день принято также вспоминать иное событие, которое состоялось ровно на год раньше – 22 января 1918 года: принятие IV Универсала Украинской Центральной Рады, которым провозглашалась полная независимость УНР. К слову, некоторое время, с 30 декабря 2011 года, указом в тогдашенего президента Украины Виктора Януковича День соборности на официальном уровне было отменено, а взамен установлен "День Соборности и Свободы Украины". Однако 13 ноября 2014 года указом президента Петра Порошенко праздник был восстановлен.