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      День соборности Украины: как провозглашали Акт Воссоединения ровно 100 лет назад

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      22 января 1919 – день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Оригинал Акта хранят в государственном архиве и никому не выдают на руки – исключение делают только на День соборности. Ведь если бы не этот документ – Украины сейчас могло бы и не быть.

      Как выглядит Акт Объединения

      Напечатанный Акт на плотной бумаге, немного превышающем привычный А4. Текст набран при помощи печатной машинки с новой лентой. Собственно, это и помогло сохранить документ почти невредимым.

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      Это подтвердила Алла Обжелян, главный хранитель фондов Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины (ЦГАВО). По ее словам, в состав бумаги до 60-х годов ХХ века добавляли особые вещества, которые делали его более долговечным, а текст, напечатанный на машинке, хранится более 100 лет.

      Это действительно чудо, что его (Акт Объединения – 24 канал) не уничтожили, ведь у советской власти, коммунистов, не было мотивации, для чего хранить такие документы,
      – отметил министр юстиции Павел Петренко.

      В Музее украинской революции берегут копию Акта. А также упоминания о том, каким выдался день, когда его зачитали вслух – ровно сто лет назад.

      Акт Злуки
      Оригинал Акта Объединения можно увидеть только в День соборности Украины

      Как провозглашали объединение УНР и ЗУНР

      22 января 1919 года киевлян созвали объявлениями в газетах. Там же разместили и детальный план церемонии. Рабочий день, среду, сделали выходным. Улицы украсили сине-желтыми флагами и портретами Шевченко.

      Акт Злуки
      Документ с первых строк указывает на "великое событие в истории земли нашей украинской"

      Утром на Софийской площади было людно. Сотни людей спешили на площадь, несмотря на мороз и гололед. В храмах по всему городу велись службы.

      Акт Злуки
      Текст Акта набрали на обычной пишущей машинке, но благодаря этому он и сохранился

      Ровно в полдень представители Директории вышли объявить универсал. Лонгин Цегельский тз ЗУНР зачитал соглашение об объединении, а Федор Швец от Директории – сам Акт, он же зачитал Четвертый универсал Центральной Рады. Каждый на двух языках, украинском и тогдашнем языке европейской дипломатии – на французском.

      Акт Злуки
      В Музеи Украинской революции в любой день можно увидеть копию Акта Объединения

      Пятеро членов объединенной Директории поставили под Актом свои подписи черной тушью и скрепили сургучной печатью. Государство тогда продержалось всего несколько месяцев.

      Незалежність
      Парламент, день принятия Акта провозглашения независимости Украины

      Но дело 1919 года продолжили в 1991 – Актом провозглашения независимости Украины. Чтобы их услышали, за год до этого украинцы вышли на улицы и взялись за руки, соединив Львов и Киев живой цепью.

      Каждый брал машину, какую имел, садились по трое, по четверо, по пять, сколько могли – и выезжали! Были скептические опасения, сумеем ли мы все это организовать. Но, как оказалось, сумели! Эмоции были суперпозитивными, но не только от цепи, но и потому, что Украина движется вперед и имеет перспективы что-то обрести!
      – вспомнил участник единения 1990 Игорь Шостак.

      И хотя сейчас цепи единения устраивают отдельно в Киеве, Львове, Днепре и других городах, цель одна – украинцы, как и 100 лет назад, видят свою Украину свободной, независимой, единой.

      Что такое Акт Объединения и День соборности Украины?
      Это праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), которое произошло в 1919 году. Официально День соборности отмечают с 1999 года. В этот день принято также вспоминать иное событие, которое состоялось ровно на год раньше – 22 января 1918 года: принятие IV Универсала Украинской Центральной Рады, которым провозглашалась полная независимость УНР. К слову, некоторое время, с 30 декабря 2011 года, указом в тогдашенего президента Украины Виктора Януковича День соборности на официальном уровне было отменено, а взамен установлен "День Соборности и Свободы Украины". Однако 13 ноября 2014 года  указом президента Петра Порошенко праздник был восстановлен.

      Автор: Марина Молька, Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины История Новости Киева
      Источник: 24 канал
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