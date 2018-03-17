День святого Патрика 2018: Google порадовал праздничным дудлом

17 марта во всем мире отмечают День святого Патрика – культурный и религиозный праздник, которым чествуют покровителя Ирландии – святого Патрика.

По преданию, святой Патрик изгнал с острова всех змей и принес в Ирландию христианство.

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Поисковик Google в этот день удивил праздничным дудлом.

Основой для изображения стала картина ирландского художника Росса Стюарта, который таким образом почтил богатую семью и наследие своей семьи.

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Высокий камень на картинке обозначает самую раннюю форму написания Ирландии: ogham. Резные цветочные орнаменты символизируют буквы огамического алфавита.



День святого Патрика 2018: Google "срисовал" дудл с картины художника Росса Стюарта