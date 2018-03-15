День святого Патрика: христианский праздник или сатанинские обряды?

Украинцы любят праздники и часто радостно подхватывают чужие празднования. И это прекрасно! Но, чтобы отпраздновать удачно, следует знать историю праздника, обычаи и особенности празднования. Ко Дню святого Патрика редакция 24 Канала расскажет, как отпраздновать этот праздник незабываемо.

Что мы знаем о Дне святого Патрика? 17 марта все пьют виски и пиво, надевают зеленое, веселятся и танцуют. А в чем же суть праздника, кто такой этот Патрик и стоит ли украинцам отмечать этот день?

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Без алкоголя и по-божески

Праздник родом из Ирландии. Однако сначала его праздновали совсем не так как сейчас! Громкие празднования с танцами, пением и реками алкоголя считались грехом. Власти Ирландии на официальном уровне запрещали пабам работать 17 марта. И продолжалось это вплоть до 1961 года!

В целом праздник имеет вполне религиозную основу: день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика. Праздник символизирует принятие христианства в Ирландии, а также празднование культурного наследия страны.

Современный День святого Патрика – такое празднование пошло не из Ирландии

А вот праздник, к которому мы привыкли, создали за пределами Ирландии. Выходцы из страны начали праздновать День святого Патрика ярко, с алкоголем, танцами и переодеваниями. Также в честь этого праздника начали устраивать парады. Первый из них устроили в США, а именно в Бостоне. Датируется это событие 1737 годом. Тогда же появилась традиция праздновать в пабах вместо в церкви.

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В Чикаго на праздник каждый год (с 1962 года) красят реку в зеленый цвет! Для этого в воду добавляют 20 кг красителя. Чтобы защитники природы были спокойны, используют краситель на растительной основе. Меньше чем через час вода становится насыщенно зеленой! И может сохранять этот цвет несколько дней.



Только взгляните на это!

Кстати, сейчас праздник очень распространен, кроме США и Ирландии, в Новой Зеландии, Канаде, Австралии, Аргентине, Великобритании.

Национальный праздник 17 марта в:

Ирландии

Нигерии

Мексике

Во всех этих странах большое количество выходцев из Ирландии. Однако в ХХ веке, в эру глобализации, праздник начали отмечать во всем мире. После распада СССР – и в Украине.

17 марта во всем мире выпивают 7,4 миллионов литров ирландского пива Guinness. Кстати, сами ирландцы предпочитают виски. Они бросают в стакан трилистник клевера (один из символов праздника) и, выпив напиток, выбрасывают растение через левое плечо.

Кто такой этот Патрик

А вот так изображают святого Патрика

Ладно, с празднованием разобрались. Давайте тогда поговорим о личности святого.

Святой Патрик – первый епископ, заступник и борец за свободу Ирландии. Его считают основателем христианства в Ирландии.

Однако он родился в Британии, а не в Ирландии. Когда он был подростком, его похитили ирландские пираты. В Ирландии парень работал пастухом. Однако спустя годы он бежал обратно на родину.

По данным исследователей, отец Патрика был дьяконом. Однако в молодости его не слишком интересовала религия. Уже вернувшись в Британию, ему приснился сон, в котором ирландцы попросили его вернуться и рассказать о Боге. Этот сон он считал вещим.

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Поэтому в возрасте 28 лет он возвращается в Ирландию в качестве епископа. Проповедует христианство и борется за свободу страны, становится всенародным любимцем.

Исследователи считают, что образ святого Патрика сочетает в себе двух людей: собственно Патрика и Палладия. Палладий тоже признан святым. Его официальная церковь отправила в Ирландию проповедовать христианство еще до возвращения Патрика.

Как отпраздновать День святого Патрика

Если праздник вам пришелся по душе, расскажем о необходимых атрибутах празднования.

Главным символом празднования является трилистник клевера. Считается, что именно это растение выбрал сам святой Патрик (как символ святой Троицы). Найти сейчас в Украине живые листочки клевера – задача не из простых. Однако подойдут искусственные листочки, броши или стилизованные украшения, которые надо прицепить на одежду.

Ранее ирландцы также рисовали углем кресты на одежде. Мы же предлагаем просто надеть зеленую одежду. Вполне достаточно будет и одного элемента гардероба зеленого цвета, например, шарфа.

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Хотя 17 марта Великий пост, ирландцы в этот день ели мясо. Они верили, что святой превращает его в рыбу. Поэтому можно полакомиться стейком. Если собираетесь в этот день в ресторан, выбирайте ирландское пиво или виски. Во многих заведениях в честь праздника пиво перекрасят в зеленый цвет. Практически во всех городах Украины есть пабы, клубы, рестораны, где предлагают отпраздновать День святого Патрика.

На вкус окрашенное пиво почти такое же, как обычное

Если хотите пригласить гостей и устроить празднование дома, позаботьтесь о декоре. Можно использовать любые зеленые декорации, фигурки лепреконов, флаг Ирландии.

Вот такого лепрекона можно сделать из своего ребенка



Подберите заранее плейлист с ирландской музыкой, выучите несколько движений из национальных танцев. Также можно посмотреть лучшие моменты спортивных игр с участием национальных сборных Ирландии.

Главное в этот день иметь хорошее настроение, веселиться и общаться! Ведь существует поговорка: 17 марта каждый немного ирландец.