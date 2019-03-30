День тишины перед выборами: журналисты провели инспекцию на скрытую агитацию – фото, видео

В Украине – день тишины. Нельзя агитировать и публиковать результаты социологических исследований. Все для того, чтобы дать избирателю возможность спокойно еще раз обдумать свой выбор. Придерживаются ли кандидаты правил – узнавали журналисты 24 канала.

Киев

В день тишины лиц и фамилий кандидатов на улицах городов вы не увидите.

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Рекламу большинства из 39 кандидатов накануне убрали. Однако остались несколько более равных среди равных, кто вместо своих лиц повесил свои лозунги.

Борды, которые по стилю, цвету и шрифтом напоминают тройку лидеров рейтингов,

– рассказала координатор движения "Честно" Вита Думанская.

Возможные призывы от комика встретить можно кое-где, в основном – на окраинах города. Однако на телеканале "1+1", где работает этот кандидат, сегодня выходит фильм про Рейгана, который озвучил этот кандидат. В его штабе это агитацией не считают.

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Скрытой рекламы, возможно, кандидатки в президенты, которая возглавляет фракцию "Батькивщина", – по Киеву много. Но в основном – не в центре. Во всех районах избирателей, вероятно, призывает "думать" действующий президент. Лозунг "Думай" занимает примерно треть всей рекламной площади Киева. Большинство людей понимает, что призывы с билбордов и ситилайтов совсем не абстрактные.



Реклама "Думай" в день тишины



Скрытая реклама "Меняй" в день тишины на улицах Киева



Скрытая реклама "Не потеряй еще 5 лет"

Житомир

На улицах Житомира тоже остались десятки билбордов со скрытой рекламой. Здесь горожан призывают "Думать", "Убирать пыль" и "Не потерять еще 5 лет" и тому подобное.

Также мы фиксировали борды "Встречай весну без пороха", которые напоминают агитацию Александра Шевченко из "Укропа",

– сообщила координатор движения "Честно" Вита Думанская.



Скрытая реклама в Житомире

Харьков

На двух основных проспектах Харькова, Александровском и Московском, пестрят десятки таких билбордов. Все-либо стилистикой, либо лозунгом – намекают на конкретных кандидатов. Горожане же на остатки агитки в "день тишины" не обращают внимания. Говорят, выбор уже сделали, остается только в воскресенье поставить отметку напротив фамилии.

Эти билборды ни на что не влияют. Я давно определился,

– утверждает харьковчанин Юрий.

Можно ли наказать за нарушение дня тишины

За нарушение дня тишины установлена административная ответственность. За агитацию простым украинцам грозит штраф в размере 510-850 гривен, а должностным лицам – 850-1360 гривен. Но факт нарушения сначала надо доказать в суде. Если полиция выявляет нарушения, то составляет протокол, а тогда суд принимает решение. Но вряд ли суд сможет доказать, что те или иные билборды или плакаты имеют отношение к выборам.

Эксперты признают, что доказать, что это агитация, и наказать кандидата практически невозможно.

Штабные юристы достаточно умные. Вероятнее всего, за это время за агитацию платили другие люди или ГО,

– подчеркнула Вита Думанская.

Увидеть платили ли кандидаты за эту рекламу из предвыборного фонда можно будет только после выборов в их финансовых отчетах.

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Единственный механизм привлечь к ответственности тех, кому правила не писаны – подать на них в суд. Цель дня тишины – обеспечить каждому избирателю самостоятельность выбора и защитить от любого воздействия.