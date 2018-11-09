День украинской письменности и языка отмечают 9 ноября уже 21 год подряд. По православному календарю – это день памяти преподобного Нестора Летописца.

Праздник был учрежден Президентом Украины Леонидом Кучмой в ноябре 1997 года. Согласно его указу, празднование Дня украинской письменности и языка ежегодно проводится 9 ноября в день памяти украинского святого Нестора Летописца. Он – писатель-агиограф, основоположник древнерусской историографии, первый историк Киевской Руси, мыслитель, ученый, монах Киево-Печерского монастыря. Исследователи считают, что именно с преподобного Нестора Летописца и начинается письменный украинский язык. Его перу принадлежат такие известные работы: "Повесть временных лет", "Житие святых князей Бориса и Глеба", "Житие Феодосия Печерского".

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Ежегодно, в День украинской письменности и языка можно увидеть торжественное возложение цветов к памятнику Нестора Летописца. Также происходит награждение лучших украинских литераторов и популяризаторов украинского слова, и издательств, выпускающих литературу на украинском языке. Традиционно в этот день всех украинцев приглашают написать Всеукраинский диктант национального единства и проверить свои знания.

24 канал по случаю праздника предлагает напомнить основные правила украинского языка.

Когда речь идет о вашем участии в соревнованиях, следует говорить "беру участь" , ибо "приймати участь" – калька.

, ибо "приймати участь" – калька. Запомните – слово "будь ласка" всегда пишется отдельно. Не надо никаких дефисов.

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Правила украинского языка: смотрите видео