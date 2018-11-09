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      День письменности в Украине: дата и история праздника

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      День письменности и языка 2018 в Украине празднуют 9 ноября
      День письменности и языка 2018 в Украине празднуют 9 ноября / Фото из открытых источников

      День украинской письменности и языка отмечают 9 ноября уже 21 год подряд. По православному календарю – это день памяти преподобного Нестора Летописца.

      Праздник был учрежден Президентом Украины Леонидом Кучмой в ноябре 1997 года. Согласно его указу, празднование Дня украинской письменности и языка ежегодно проводится 9 ноября в день памяти украинского святого Нестора Летописца. Он – писатель-агиограф, основоположник древнерусской историографии, первый историк Киевской Руси, мыслитель, ученый, монах Киево-Печерского монастыря. Исследователи считают, что именно с преподобного Нестора Летописца и начинается письменный украинский язык. Его перу принадлежат такие известные работы: "Повесть временных лет", "Житие святых князей Бориса и Глеба", "Житие Феодосия Печерского".

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      Ежегодно, в День украинской письменности и языка можно увидеть торжественное возложение цветов к памятнику Нестора Летописца. Также происходит награждение лучших украинских литераторов и популяризаторов украинского слова, и издательств, выпускающих литературу на украинском языке. Традиционно в этот день всех украинцев приглашают написать Всеукраинский диктант национального единства и проверить свои знания.

      24 канал по случаю праздника предлагает напомнить основные правила украинского языка.

      • Когда речь идет о вашем участии в соревнованиях, следует говорить "беру участь", ибо "приймати участь" – калька.
      • Запомните – слово "будь ласка" всегда пишется отдельно. Не надо никаких дефисов.
      • Правильно говорить "протягом дня". Слово "на протязі" означает пребывания на резкой струе воздуха задувающей в щели.
      • Экзамен только "складають", слово "здавати" употребляется в других случаях. Например – сдать документы.
      • Здание и что–либо другое могут быть "розташовані", а не "знаходитися", потому что они не могут сами себя "находить".

      Пройдите тест: На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?

      Правила украинского языка: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры языковый вопрос Традиции
      Источник: 24 канал
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