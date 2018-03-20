День весеннего равноденствия 2018: чем особенно 20 марта и что нельзя делать в этот день

День весеннего равноденствия 2018 – важная веха смены сезонов, а также астрономическое начало весны. Весной день увеличивается, а ночь сокращается. В этом году весеннее равноденствие приходится на 20 марта. Что нужно сделать, а что, наоборот, запрещено делать в этот день – читайте дальше.

День весеннего равноденствия в 2018

День весеннего равноденствия 2018 – это уникальное природное явление, вся суть которого сводится к астрономическим процессам движения Солнца и Земли. Так, во всех странах мира ночь и день – одинаковы по своей продолжительности.

Читайте также: День летнего солнцестояния: приметы и традиции украинцев

Согласно астрономической точки зрения, именно с этого особого дня можно смело начинать отсчет наступления этой весенней поры. Однако каждый год дата весеннего равноденствия смещается в связи с тем, что промежуток между весенним и осенним равноденствием насчитывает около 365,24 солнечных суток. Именно в связи с нестабильным колебанием сотых после запятой и связано постепенное смещение даты в тот день, когда темнота и свет в сутках равны.

Весеннее равноденствие в 2018 году выпадает на 20 марта. Этот день очень значим в астрономии, ведь планета Земля будет расположена под таким углом к ​​Солнцу, что его лучи будут падать прямо на экватор.



День весеннего равноденствия в 2018: дата и традиции

Что нужно сделать 20 марта

Весеннее равноденствие еще для наших предков имело очень мистический смысл. Считалось, что в день весеннего равноденствия не только день уравнивается с ночью после прихода весны, но и весь мир, природа, пытается найти баланс между светом и тьмой. В настоящее время для людей открывается масса возможностей в эмоциональном плане, которыми следует правильно воспользоваться.

Читайте также: День Святого Патрика 2018: традиции, символы и интересные факты о празднике

Первое, что важно сделать в день весеннего равноденствия – это заняться уборкой жилья. Необходимо тщательно убрать и избавиться от всего, что уже не нужно. Переберите старую одежду, посуду, косметику и тому подобное. Скорее всего, вы найдете то, что можно выбросить. А если вам жалко выбрасывать свои вещи, то отдайте их кому-то или осторожно сложите в пакеты и поставьте возле мусорного контейнера. Обязательно найдутся люди, которым они могут понадобиться. Таким образом вы очистите свою квартиру от старой и ненужной энергетики, сделаете доброе дело для нуждающихся и освободите место в своей жизни для всего нового и позитивного.



День весеннего равноденствия 2018: что нужно сделать 20 марта

В день весеннего равноденствия следует планировать свое будущее. Делать это нужно на бумаге. Есть несколько правил, которых стоит придерживаться: формулируйте свои планы четко, до мелочей (если вы хотите машину, то указывайте название марки, цвет и т.д.); составляйте свои планы в положительной форме (мысленно представляйте, что вы уже имеете то, что хотите) проставляйте дату, до которой вы хотели бы осуществить желаемое.

Также в день весеннего равноденствия нужно избавиться от негативных мыслей. Составьте на бумаге список всего, что волновало вас в прошлом году, и сожгите его. Этот ритуал избавит вас от негатива.

Еще в этот день нужно очистить свое тело. Вы можете просто принять душ или полежать в горячей ванне с душистой пеной. Очень важно: в день весеннего равноденствия можно продлить свою молодость! Все косметические процедуры повлияют на кожу и красоту особенно сильно. Поэтому самое время сделать маску для лица и волос.

Читайте также: Великий пост 2018: календарь питания на каждый день

Ни в коем случае нельзя злиться. Очень внимательно отнеситесь к своим мыслям, ведь они могут повлиять на вас самым непредсказуемым образом. Поэтому контроль негативных мыслей сегодня очень важен.



День весеннего равноденствия 2018: что нужно сделать 20 марта

В этот день наши предки устраивали яркий и веселый праздник. Они готовили много вкусных, но постных блюд, веселились и радовались равноденствию. Поэтому и нам следует постараться провести этот день как можно ярче и веселее. Больше улыбайтесь, шутите, слушайте энергичную и веселую музыку.

И еще в день весеннего равноденствия следует прощать. Если в вашей жизни есть люди, которых вы не можете за что-то простить, то обязательно постарайтесь сделать это сегодня. Вот увидите, ваша жизнь от этого изменится только к лучшему!

Что нельзя делать в День весеннего равноденствия

В этот день нельзя выяснять отношения, начинать конфликты, ведь это может полностью разрушить отношения. Эмоции гнева и агрессия приведет к появлению энергии разрушения в жизни, поэтому их следует избегать.

Скучать в День весеннего равноденствия нельзя ни в коем случае. Иначе вы проведете этот год в унынии и несчастье. Считалось, чем радостнее и веселее пройдет этот день, тем лучше пройдет и весь год.



День весеннего равноденствия: что нельзя делать в этот день

Традиции и обряды в День весеннего равноденствия

Астрономическая весна наступает именно в этот весенний день, когда продолжительность дня равна длине ночи. В странах Азии в День равноденствия отмечают персидский новый год Навруз. Это один из древнейших праздников в истории человечества, историки определяют его возраст более чем в 3000 лет.

Приуроченый ко Дню весеннего равноденствия Навруз символизирует окончание зимы и приход весны, обновление всего живого, начало нового земледельческого цикла, когда надо готовить землю к посевной.



Традиции и обряды на День весеннего равноденствия в 2018

У славян в период равноденствия весной отмечали праздник Сороки. На Руси верили, что до равноденствия прилетает 40 птиц, и первые – жаворонки. Их считали символом праздника, пекли булочки в виде птичек и угощали ими гостей. Ночью не спали, надеясь услышать как трещит лед и "год ломается".

Приметы о погоде в день весеннего равноденствия

Какая погода на равноденствие – такая и все последующие сорок дней будет. В течение многих поколений люди следили за природой и за погодой. И действительно замечено, что если 20 марта тепло, то ночных заморозков больше не будет.

А если погода пасмурная и прохладная, то в течение следующих сорока дней каждую ночь следует ожидать заморозков. Причем, неважно, какая погода будет в это время днем, ночью все равно будет холодно.

Если в день весеннего равноденствия – тепло, то заморозков больше не будет.