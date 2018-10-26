День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада

Может показаться странным, но, фактически весь текущий год стал для работы Верховной Рады уже предвыборным. Как и предыдущие три, он не оправдал надежд большинства избирателей.

За год Верховная Рада рассмотрела 122 законопроекта. Одним из первых был принят новая версия закона о приватизации государственного имущества, с которым связывается начало "третьей волны" приватизации. Волна началась, но особых результатов не принесла. План по приватизации в денежном выражении выполнен не более чем на 30%.

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В марте, через три года после внесения в парламент, удалось принять закон "О стратегической экологической оценке". Его принятие являлось одним из важнейших пунктов европейской имплементации законодательства Украины в экологической области, существенным для привлечения европейских инвестиций в страну.

Еще одним законом, ожидаемым украинским обществом и международными партнерами, стал Закон "О Высшем антикоррупционном суде", принятом 7 июня. Хотя закон и принят и уже вступил в силу, ВАКС, до настоящего времени, к реальной работе не приступил. В политикуме достаточно распространено мнение о том, что этого и не произойдет до президентских выборов.

В тот же день был принят не менее важный закон "О дипломатической службе", регулирующий осуществление международной деятельности государства, установил конкретные требования к людям, ее осуществляющим. В целом, закон получил поддержку европейских партнеров, но с рядом замечаний, которые частично были приняты, частично- отвергнуты.

Сказать о том, что принятие этого закона привело к существенным прорывам в международном положении Украины, ее авторитете на мировой арене, не приходится. Но этого и не стоило ожидать – эффект закона начнет сказываться не раньше, чем через несколько лет. Если не будет отменен или изменен, как это часто у нас бывает.

Для завершения военного конфликта, возвращения аннексированных территорий, обеспечения различных видов безопасности нашего государства и общества, имеет Закон "О национальной безопасности", принятый 21 июня.

Пожалуй, можно сказать, что этот закон стал одним из самых проработанных и в политическом, и в юридическом, и в техническом отношении. Но и он не вызвал поддержки большинства избирателей и представителей политического класса. Хотя это и не удивительно – тема острая и щепетильная.

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За этот год, по инициативе Президента Порошенко, удалось сделать несколько важных шагов по юридическому закреплению национальной идентичности и декоммунизации. Речь идет и о поправках в законы об образовании и государственном языке, поддержка заявления о томосе, изменение воинского приветствия.

Все эти изменения, правда, вызвали не только многочисленные общественные дискуссии, но и привело к возрастанию социальной напряженности и социальной активности тех групп украинцев, которые ранее, в общем-то, не были предрасположены к политическому действию. Пока эти группы еще не заявили о себе явными многочисленными акциями, но тенденция уже просматривается.

Многочисленными были и скандалы. Несколько раз депутаты сходились в рукопашную, вызывая презрительную ухмылку у многих избирателей и вопросы европейских политиков об их адекватности и политической состоятельности. Широко обсуждались в обществе и законы с большой коррупционной составляющей: закон об экспорте леса, о налоговом режиме для фермерских хозяйств, ряд поправок в налоговый и бюджетный кодекс.

Остались не принятыми и не рассмотренными достаточно большое количество законопроектов, направленных на реальное ускорение экономического развития, реальную евроинтеграцию страны. Это и закон о налоге на выведенный капитал, и закон о фондовом рынке, ряд законов в сфере энергетики.

Необходимо отметить, что остается не рассмотренным и законопроект о публичной адвокации, являющийся важнейшим для формирования механизмов цивилизованного лоббизма в Украине, важным для преодоления коррупции.

Хотя несколько и снизилось, особенно, после волны критики в СМИ, число законопроектов, "лежащих мертвым грузом" в комитетах ВР, оно остается крайне большим. Причем, среди них много законов, имеющих большую актуальность для общества и отдельных социальных групп.

Не удалось преодолеть в этом году такие закоренелые проблемы парламента, как "кнопкодавство" и пропуски заседаний депутатами. В СМИ появились материалы, показывающие, что депутаты воспринимали вопросы о "кнопкодавстве" не просто негативно, а с нескрываемой агрессией в адрес журналистов.

Попытки ограничения деятельности СМИ, их доступа к парламенту, можно назвать одним из трендов парламентского года. Это и изменение сайта ВР, усложняющее анализ ее деятельности, и проявления грубости по отношению к журналистам, и игнорирование запросов редакций и журналистов, и, наконец, история с телеканалами.

Еще один тренд – волна попыток снятия неприкосновенности с депутатов. Интересно, что ряд попыток снять неприкосновенность не привела к результату. Последнее свидетельствует не столько о действенности правового режима, сколько об отсутствии согласия в режиме "договорняка" по конкретным персонажам.

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