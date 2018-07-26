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28 июля – День Владимира: все самое важное об этом празднике

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День Владимира 2018 в Украине отмечают 28 июля
День Владимира 2018 в Украине отмечают 28 июля / Колаж 24 канал

28 июля в Украине отмечают День Владимира, а приурочена эта дата ко дню памяти великого киевского князя. Этот мужчина сильно почитается в обществе, поскольку именно он, как считается, крестил Русь.

Кем был Владимир Великий

В церковной истории его вспоминают как Владимира Святого, Владимира Крестителя, а в былинах он известен как Владимир Красное Солнышко (считается, что Владимир после принятия православия изменился и начал творить много добрых дел). А в древнеруських письменах князя Владимира называют равноапостольным, поскольку то, что он крестил Русь, вполне соответствует апостольскому служению.

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Родился Владимир Великий примерно в 963 году и был сыном киевского князя Святослава (сына княгини Ольги) и древлянской княжны Малуши. Через некоторое время его забирают у матери, отвозят в Киев, а воспитанием будущего правителя Руси занимаются бабушка, княгиня Ольга, и дядя по материнской линии – язычник Добрыня.

Известно, что в 969 году Владимир становится новгородским князем, а в 972-м в результате междоусобиц, которые начались, едет на некоторое время в скандинавские страны, однако вскоре возвращается, но уже с наемным войском и идет войной на Киев. Следовательно, начинается борьба между Владимиром и его братом Ярополком, которая завершается гибелью последнего. Дело в том, что в окружении Ярополка оказывается предатель, который уговаривая того сдаться, приводит к Владимиру. В итоге брат убивает брата и с этого момента начинается киевское княжение Владимира.

У князя Владимира в целом было 12 сыновей и еще усыновленный сын князя Ярополка – Святополк. Все они были князьями в важных центрах Руси.

Умер Владимир 15 июля 1015 в селе Берестово под Киевом, а похоронили его в светлице в Десятинной церкви при огромном количестве присутствующих. Чтить память святого Владимира начали уже в XI веке, однако только в XIII веке происходит общецерковная канонизация и зачисление князя к лику святых.

Как отмечают День Владимира в Украине

Обычно в этот День поздравляют всех Владимиров с днем ​​рождения. Также принято молиться иконе святого Владимира, которую можно встретить в любом храме. Всего таких икон существует множество, а какому из образов молиться, зависит от желания верующего.

Образ Владимира уважают издавна, почитают как правоохранители, так и военные. Кроме того, молятся перед иконой и люди со слабым зрением или тяжелобольные, поскольку есть верование, что князь был очень больным и практически ослеп, но после своего крещения победил эту болезнь, поэтому это вселяет надежду на исцеление.

Молиться ему можно только специальными молитвами из молитвенника, как:

Моли Бога о мне, святой угодник Божий Владимир, яко аз усердно к тебе обращаюсь, как спешному помощнику и молитвиннеку за душу мою

... так и собственными словами.

Обычно перед иконой святому равноапостольному князю Владимиру молятся:

– об избавлении от внешних врагов,

– об укреплении в вере,

– о прекращении внутренних распрей.

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Праздник Владимира в церковном календаре

В переводе со славянского Имя Владимир означает "владеющий миром". Есть еще один вариант его имени Вальдемар – "славный властитель".

Даты именин или Дня Ангела Владимира (по новому и старому стилю)

1 февраля (25 января) – священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий († 1918;)

4 июня (22 мая) – мученик Иоанн Владимир, князь Сербский († 1015);

28 (15) июля – равноапостольный великий князь Владимир (в святом крещении Василий) († 1015;)

29 (16) августа – мученик иерей Владимир и его брат Борис († 1931);

17 (4) октября – благоверный князь Владимир Ярославич Новгородский († 1052).

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Новости политики Статьи Публикации Новости культуры Традиции религия
Источник: 24 канал
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