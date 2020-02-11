День всех влюбленных: в зоопарке США предлагают корм из тараканов с именами бывших партнеров

Зоопарк американского города Сан-Антонио предлагает оригинально отпраздновать день Валентина. Все желающие 14 февраля могут купить таракана, назвать именем бывшего или бывшей, а работники на ваших глазах скормят его животным в зверинце.

На сайте San Antonio Zoo указано, что это – идеальная возможность, чтобы вылечить разбитое сердце. Поэтому, если вы не разделяете увлечение этим праздником, событие "скорми таракана" сможет улучшить настроение и добавить позитива.

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Услуга будет стоить всего пять долларов. А за 25 долларов работники зоопарка скормят целую крысу одной из змей. После окончания события все участники получат специальные сертификаты, которые можно будет распространить в социальных сетях.

Для тех, кто не сможет лично посетить мероприятие, 14 февраля состоится онлайн-трансляция в фейсбуке. Купить собственную крысу или таракана, а также зарегистрировать его под именем бывшего / бывшей необходимо до 13 февраля.



Логотип зоопарка в городе Сан-Антонио

На сайте организаторы ответили на важные вопросы. В частности, объяснили, что змее скормят не живую крысу. Замороженные грызуны являются частью ежедневного рациона рептилий. Их доставляют со специальной фермы и хранят в оборудованном помещении.

Видео: экскурсия по территории зоопарка в Сан-Антонио