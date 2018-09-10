День выборов в России: новый мэр Москвы и антирекордная явка избирателей

В России 9 сентября состоялся единый день голосования. Новым мэром Москвы избрали действующего столичного градоначальника Сергея Собянина, однако избиратели устанвили очередной антирекорд.

Об этом сообщило издание "Ведомости".

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Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы. По результатам обработки свыше 82 процентов протоколов избирательных комиссий, Собянин получил 82,48 процента голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные Москгосвыборкома.

Явка на выборах мэра Москвы составила 30,36 процента избирателей. Столице России удалось установить очередной антирекорд. Так, в 2013 году на выборах мэра Москвы за Собянина проголосовали 51,37 процента избирателей. Тогда явка составила 32,03 процента.

Президент России Владимир Путин поздравил Собянина с победой на выборах еще до окончания подсчета всех голосов избирателей.

В телефонном разговоре президент Путин поздравил Собянина с победой на выборах мэра Москвы,

– сообщили "Интерфаксу" в администрации президента.

Добавим, что 9 сентября состоялся единый день голосования в России. Выборы регионального и местного уровней, а также довыборы в Госдуму проводились в 80 из 85 субъектов. Прямые губернаторские выборы состоялись в 22 регионах. Выборы в региональные парламенты прошли в 16 российских регионах.

Правящая партия "Единая Россия" показала неожиданно плохие результаты на выборах.

Отмечается, что наиболее проблемными для партии могут стать выборы в Иркутской области. По словам одного из собеседников, главная причина снижения рейтинга власти – пенсионная реформа.

Напомним, что в так называемый единый день голосования 9 сентября во многих городах России состоялись многолюдные акции протеста против пенсионной реформы, которые отметились столкновениями с полицией и задержаниями более 800 человек.