День вышиванки: как празднуют украинцы в разных городах – невероятные фото и видео

Многообразие орнаментов, узоров, тканей и кроя – украинские города 16 мая пестрят разнообразием вышивок. В национальных нарядах люди идут на работу и на учебу, организуют марши и даже велопробег.

Черновцы

Черновцы – город, в котором 13 лет назад зародился День вышиванки. В честь праздника здесь есть традиция – дарить миниатюрные сорочки новорожденным малышам.

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Вышиванки в сине-желтых цветах и украшены трезубцами. "Чтобы девочка росла настоящей украинкой. Чтобы знала, что у нее есть такой оберег, есть поддержка, опора и забота. Хотел бы, чтобы она всегда в этой вышиванке была улыбающейся и счастливой", – прокомментировал один из сооснователей этого дня Михаил Павлюк.



На Буковине младенцам подарили вышиванки

Львов

Во Львове уже традиционно в вышиванки одели античных богов. Нептун, Адонис, Амфитрита и Диана будут красоваться в костюмах до пятницы. В наряде есть гуцульские мотивы, борщевский стиль.

В городе льва одели в вышиванки статуи: фото

Одели в костюмы и местных львов. Для наибольшего из них мастерицы сшили мантию и украсили ее в стиле борщевской вышивки – черными нитками.

А еще в городе создали вышитую карту Украины.



Карта, которая показывает все разнообразие украинских вышиванок

Одесса

А в Одессе около сотни правоохранителей, в частности нацгвардейцы и полицейские, образовали праздничную рубашку. Автомобили выстроили в форме вышиванки, а личный состав образовал орнамент.

Живу вышиванку сняли с воздуха. Возле памятника Дюку играл оркестр Национальной гвардии. Такое действо собрало немало восторженных зрителей.

Смотрите видео: как полиция Одессы устроила флешмоб ко Дню вышиванки

Винница

Жители Винницы также присоединились к всемирной акции ко Дню вышиванки. На улицах города 16 мая можно увидеть много различных сорочек. А женщины добавляют в волосы аксессуары – маки или другие цветы, чтобы подчеркнуть торжественность сегодняшнего дня. Элемент украинского национального костюма можно увидеть на любом, от малого до старшего.

А студенты Ивано-Франковского колледжа Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника устроили перфоманс "Украина моя, вышиванка". Они провели танцевальный флешмоб, в котором приняли участие 850 человек.

Какие вышиванки одели жители: фото

Ивано-Франковск

Франковчане тоже не захотели стоять в стороне от этого праздника. Там люди целыми семьями одеваются в национальную одежду. Так, несмотря на пасмурную и дождливую погоду, в Ивано-Франковске можно увидеть сотни людей в вышиванках и с улыбками на лицах

Вышитые сорочки 16 мая одели франковские чиновники, судьи, полицейские, спасатели, медики, учителя, преподаватели, студенты и школьники.

Какие красивые вышиванки одели жители Ивано-Франковска: фото

Закарпатье

В Мукачево, что на Закарпатье, ко Дню вышиванки устроили флешмоб под названием "Круг единства". Жители Мукачево, мэр, директора школ, духовенство и школьники надели вышиванки, взялись за руки и встали вокруг скульптурной композиции Кириллу и Мефодию.

Так, держась, жители Мукачево спели гимн Украины.

Как прошел флешмоб в День вышиванки в Мукачево: видео