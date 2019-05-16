День вышиванки: как празднуют украинцы в разных городах – невероятные фото и видео
Многообразие орнаментов, узоров, тканей и кроя – украинские города 16 мая пестрят разнообразием вышивок. В национальных нарядах люди идут на работу и на учебу, организуют марши и даже велопробег.
Черновцы
Черновцы – город, в котором 13 лет назад зародился День вышиванки. В честь праздника здесь есть традиция – дарить миниатюрные сорочки новорожденным малышам.
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Вышиванки в сине-желтых цветах и украшены трезубцами. "Чтобы девочка росла настоящей украинкой. Чтобы знала, что у нее есть такой оберег, есть поддержка, опора и забота. Хотел бы, чтобы она всегда в этой вышиванке была улыбающейся и счастливой", – прокомментировал один из сооснователей этого дня Михаил Павлюк.
На Буковине младенцам подарили вышиванки
Львов
Во Львове уже традиционно в вышиванки одели античных богов. Нептун, Адонис, Амфитрита и Диана будут красоваться в костюмах до пятницы. В наряде есть гуцульские мотивы, борщевский стиль.
В городе льва одели в вышиванки статуи: фото
Одели в костюмы и местных львов. Для наибольшего из них мастерицы сшили мантию и украсили ее в стиле борщевской вышивки – черными нитками.
А еще в городе создали вышитую карту Украины.
Карта, которая показывает все разнообразие украинских вышиванок
Одесса
А в Одессе около сотни правоохранителей, в частности нацгвардейцы и полицейские, образовали праздничную рубашку. Автомобили выстроили в форме вышиванки, а личный состав образовал орнамент.
Живу вышиванку сняли с воздуха. Возле памятника Дюку играл оркестр Национальной гвардии. Такое действо собрало немало восторженных зрителей.
Смотрите видео: как полиция Одессы устроила флешмоб ко Дню вышиванки
Винница
Жители Винницы также присоединились к всемирной акции ко Дню вышиванки. На улицах города 16 мая можно увидеть много различных сорочек. А женщины добавляют в волосы аксессуары – маки или другие цветы, чтобы подчеркнуть торжественность сегодняшнего дня. Элемент украинского национального костюма можно увидеть на любом, от малого до старшего.
А студенты Ивано-Франковского колледжа Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника устроили перфоманс "Украина моя, вышиванка". Они провели танцевальный флешмоб, в котором приняли участие 850 человек.
Какие вышиванки одели жители: фото
Ивано-Франковск
Франковчане тоже не захотели стоять в стороне от этого праздника. Там люди целыми семьями одеваются в национальную одежду. Так, несмотря на пасмурную и дождливую погоду, в Ивано-Франковске можно увидеть сотни людей в вышиванках и с улыбками на лицах
Вышитые сорочки 16 мая одели франковские чиновники, судьи, полицейские, спасатели, медики, учителя, преподаватели, студенты и школьники.
Какие красивые вышиванки одели жители Ивано-Франковска: фото
Закарпатье
В Мукачево, что на Закарпатье, ко Дню вышиванки устроили флешмоб под названием "Круг единства". Жители Мукачево, мэр, директора школ, духовенство и школьники надели вышиванки, взялись за руки и встали вокруг скульптурной композиции Кириллу и Мефодию.
Так, держась, жители Мукачево спели гимн Украины.
Как прошел флешмоб в День вышиванки в Мукачево: видео
Черкассы
Отметили праздник украинской вышиванки и работники Черкасского городского совета. 16 мая они вместе с городским головой Анатолием Бондаренко пришли на работу в вышиванках.
"Очень приятно сегодня видеть большое количество жителей нашего города в украинской национальной одежде. Наша вышивка – это генетический код нации. В этот день хочется пожелать черкащанам не только ярких цветов на вышиванках, но и и ярких красок в жизни", – сказал городской голова.
День вышиванки в Черкассах: фото
Кроме того, в Черкассах в национальных костюмах планируют устроить даже велопробег. По случаю праздника во многих других городах проведут марши вышиванки.
Что известно о Дне вышиванки?
Всемирный День вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. Праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции. Вышитая сорочка считается одним из самых старинных украинских атрибутов. В исторических книгах можем прочитать утверждение Геродота, который рассказывал, что одежда скифов была украшена вышивкой, а они, как известно, проживали на территории современной Украины.
Каждый регион Украины – несравненный в технике выполнения уникальных вышивок. Каждая мастерица из разных местностей по-разному использовала техники вышивки, а особое отличие заключалось именно в орнаментах. В каждой области можно проследить свои неповторимые вышивки.