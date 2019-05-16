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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      День вышиванки: как празднуют украинцы в разных городах – невероятные фото и видео

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      Многообразие орнаментов, узоров, тканей и кроя – украинские города 16 мая пестрят разнообразием вышивок. В национальных нарядах люди идут на работу и на учебу, организуют марши и даже велопробег.

      Черновцы

      Черновцы – город, в котором 13 лет назад зародился День вышиванки. В честь праздника здесь есть традиция – дарить миниатюрные сорочки новорожденным малышам.

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      Вышиванки в сине-желтых цветах и украшены трезубцами. "Чтобы девочка росла настоящей украинкой. Чтобы знала, что у нее есть такой оберег, есть поддержка, опора и забота. Хотел бы, чтобы она всегда в этой вышиванке была улыбающейся и счастливой", – прокомментировал один из сооснователей этого дня Михаил Павлюк.

      На Буковині немовлятам подарували вишиванки
      На Буковине младенцам подарили вышиванки

      Львов

      Во Львове уже традиционно в вышиванки одели античных богов. Нептун, Адонис, Амфитрита и Диана будут красоваться в костюмах до пятницы. В наряде есть гуцульские мотивы, борщевский стиль.

      В городе льва одели в вышиванки статуи: фото

      Одели в костюмы и местных львов. Для наибольшего из них мастерицы сшили мантию и украсили ее в стиле борщевской вышивки – черными нитками.

      А еще в городе создали вышитую карту Украины.

      Карта, яка показує всю різноманітність українських вишиванок
      Карта, которая показывает все разнообразие украинских вышиванок

      Одесса

      А в Одессе около сотни правоохранителей, в частности нацгвардейцы и полицейские, образовали праздничную рубашку. Автомобили выстроили в форме вышиванки, а личный состав образовал орнамент.

      Живу вышиванку сняли с воздуха. Возле памятника Дюку играл оркестр Национальной гвардии. Такое действо собрало немало восторженных зрителей.

      Смотрите видео: как полиция Одессы устроила флешмоб ко Дню вышиванки

      Винница

      Жители Винницы также присоединились к всемирной акции ко Дню вышиванки. На улицах города 16 мая можно увидеть много различных сорочек. А женщины добавляют в волосы аксессуары – маки или другие цветы, чтобы подчеркнуть торжественность сегодняшнего дня. Элемент украинского национального костюма можно увидеть на любом, от малого до старшего.

      А студенты Ивано-Франковского колледжа Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника устроили перфоманс "Украина моя, вышиванка". Они провели танцевальный флешмоб, в котором приняли участие 850 человек.

      Какие вышиванки одели жители: фото

      Ивано-Франковск

      Франковчане тоже не захотели стоять в стороне от этого праздника. Там люди целыми семьями одеваются в национальную одежду. Так, несмотря на пасмурную и дождливую погоду, в Ивано-Франковске можно увидеть сотни людей в вышиванках и с улыбками на лицах

      Вышитые сорочки 16 мая одели франковские чиновники, судьи, полицейские, спасатели, медики, учителя, преподаватели, студенты и школьники.

      Какие красивые вышиванки одели жители Ивано-Франковска: фото

      Закарпатье

      В Мукачево, что на Закарпатье, ко Дню вышиванки устроили флешмоб под названием "Круг единства". Жители Мукачево, мэр, директора школ, духовенство и школьники надели вышиванки, взялись за руки и встали вокруг скульптурной композиции Кириллу и Мефодию.

      Так, держась, жители Мукачево спели гимн Украины.

      Как прошел флешмоб в День вышиванки в Мукачево: видео

      Черкассы

      Отметили праздник украинской вышиванки и работники Черкасского городского совета. 16 мая они вместе с городским головой Анатолием Бондаренко пришли на работу в вышиванках.

      "Очень приятно сегодня видеть большое количество жителей нашего города в украинской национальной одежде. Наша вышивка – это генетический код нации. В этот день хочется пожелать черкащанам не только ярких цветов на вышиванках, но и и ярких красок в жизни", – сказал городской голова.

      День вышиванки в Черкассах: фото

      Кроме того, в Черкассах в национальных костюмах планируют устроить даже велопробег. По случаю праздника во многих других городах проведут марши вышиванки.

      Что известно о Дне вышиванки?
      Всемирный День вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. Праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции. Вышитая сорочка считается одним из самых старинных украинских атрибутов. В исторических книгах можем прочитать утверждение Геродота, который рассказывал, что одежда скифов была украшена вышивкой, а они, как известно, проживали на территории современной Украины.

      Каждый регион Украины – несравненный в технике выполнения уникальных вышивок. Каждая мастерица из разных местностей по-разному использовала техники вышивки, а особое отличие заключалось именно в орнаментах. В каждой области можно проследить свои неповторимые вышивки.

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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости культуры Новости Украины День вышиванки Новости Одессы Новости Черновцов Новости Ивано-Франковска Флешмоб Новости Черкасс Винница Новости Закарпатья Новости Львова
      Источник: 24 канал
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