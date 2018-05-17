День вышиванки во Львове: скульптуры на площади Рынок одели в вышиванки

Львов традиционно присоединился к празднованию всеукраинского Дня вышиванки. В этот день в городе в национальную одежду одевают львов возле Ратуши, а также античных Нептуна, Адониса, Амфитриту и Диану в фонтанах на площади Рынок. В национальной одежде над фонтанами они будут стоять до пятницы.

Сначала легкая вышивка, а поверх нее – накидка. В ближайшие два дня это дресс-код для двух часовых Ратуши – львов.

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Вышиванку на них одевают третий год подряд. На этот раз для гуцульского орнамента на полотне выбрали зеленый цвет.

Зеленый цвет – это символ жизни. Он символизирует пробуждение, весну, поэтому к этому мы подошли с позитивным настроем,

– рассказала соорганизатор мероприятия Ирина Курилюк.

Львам в вышиванках компанию составили и львовяне, которые одели вышиванки в церковь, на работу или просто на прогулку.

День вышиванки во Львове

Мы надели вышиванки, чтобы вспомнить наши традиции, уважать их и воспроизводить, чтобы другие видели нашу украинскую неповторимую самобытную одежду,

– сказали львовянки Марьяна и Даша.

Некоторые утверждают, что это состояние души. "Иногда ты просыпаешься и хочешь ее надеть", – прокомментировала львовянка Галина.

Во Львове одели статуи в вышиванки

Праздничный дресс-код не проигнорировали и депутаты городского совета. У кого вышиванка, а у кого и галстук в этномотивах.

Это подарок, изделие народных мастеров. С 2013 года я работаю с детьми, имеющими особые потребности. Это, собственно, одна мама в знак благодарности подарила мне этот галстук,

– ответил начальник городского управления молодежи и спорта Антон Никулин.

А депутат Львовского городского совета Юлия Гвоздович рассказала, что ей вышиванку подарила свекровь, как в традициях, на свадьбу.