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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      День "заминирований" во Львове и Кривом Роге: как искали взрывчатку и была ли опасность

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      Львов и Кривой Рог – два украинских города сегодня стали эпицентром событий. Более 40 якобы заминированных адресов. Среди домов был даже тот, в котором живут родители новоизбранного президента Зеленского.

      Во Львове утром сообщили о "заминировании" возле львовской детской больницы: были полиция и взрывотехники с собакой.

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      Этот медучреждение стало одним из семи, где искали взрывчатку. Всех пациентов эвакуировать не стали. Принимают только срочных пациентов.


      Львовская детская больница

      Однако никаких подозрительных предметов в больнице, к счастью, не обнаружили. Медики говорят: правоохранители смогли быстро осмотреть помещение, потому что отделение сейчас на карантине из-за кори. И посторонних туда не пускают. Но все же неудобств в работе утренняя новость добавила.

      Всего во Львове анонимы сообщили о взрывчатке на 28 объектах. Среди них – жилые дома, семь больниц и аэропорт.

      Принимаются все меры для установления личности злоумышленника, который направляет все эти сообщения,
      – сказала пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

      И пока специалисты проверяли указанные адреса, к копам обратился мужчина, под автомобилем которого взорвалось неизвестное устройство. Характерный звук мужчина услышал прямо во время поездки. К счастью, ни водитель, ни пешеходы не пострадали.


      Взрыв во Львове

      А в Кривом Роге утро также выдалось напряженным для местных правоохранителей и спасателей. Действовали злоумышленники по такой же схеме, как и во Львове. Послали в полицию письмо с пятнадцатью адресам. Среди них – 5 больниц и 10 жилых многоэтажек.

      Территории огородили, а пациентов с медучреждений эвакуировали. Интересно, что среди перечня заминированных домов и тот, в котором живут родители новоизбранного президента Владимира Зеленского. Всех жителей также попросили покинуть свои дома, правда, не всем сразу сообщили причину эвакуации.

      После длительных проверок ни во Львове, ни в Кривом Роге подозрительных предметов не обнаружили. В последнее время псевдоминеры сильно активизировались. Только во Львове за прошедшие 2 недели правоохранители получили 40 сообщений относительно заминирования различных объектов и ни в одном случае опасность не подтвердилась. А за предоставление ложной информации горе-шутникам светит от двух до шести лет лишения свободы

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Львова Полиция Новости Кривого Рога
      Источник: 24 канал
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