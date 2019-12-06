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      День Збройних Сил України: "Без вас не було б нашого сьогодні та завтра"

      278
      День Збройних Сил України / EPA

      6 грудня 1993 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про Збройні сили України". Це день пам'яті тисячі сміливих та мужніх воїнів, які віддали своє життя за незалежність, волю та суверенність нашої держави.

      Ми пишаємося українським військом. Радіємо за всі здобуті перемоги. І плачемо, стаючи навколішки в пам'ять про тих, хто віддав за Україну життя.

      Сьогодні, 6 грудня, відзначають День Збройних Сил України. І сьогодні ми вкотре кажемо захисникам і захисницям: "ДЯКУЄМО! Без вас не було би ані нашого сьогодні, ані нашого завтра".

      А також закликаємо усіх небайдужих подякувати ЗСУ за мирне небо тут.

      Автор відео: Demid Johnwu
      У кадрі: бійці ССО, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
      Голос за кодром: Ігор Козак

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Вооруженные силы Украины
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