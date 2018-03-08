"День женский, а выходной у всех": в сети язвительно шутят над 8 марта
8 марта – праздник, который остался в Украине с советских времен, и в сети не обошли вниманием Международный день женщин. Пользователи соцсетей остроумно и язвительно шутят над 8 марта.
Пока часть женщин празднует Международный день, мужчины и те женщины, которые не празднуют советский праздник, всячески остроумно подливают масла в огонь.
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"Девушек с восьмым марта, а феминисткам — тяжелой борьбы", — пишут пользователи соцсетей.
Источник: 24 Канал
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