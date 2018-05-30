День женской эмансипации: что это такое и важно ли для Украины

Сегодня в мире отмечают день женской эмансипации, то есть уравнивание в правах с мужчинами. Актуально говорить об этом в современном обществе? Конечно! Хотя в цивилизованном мире женщины теоретически равны в правах с мужчинами, на практике это до сих пор выглядит по-другому...

Ко Дню эмансипации женщин или же Дню эмансипе поговорим о ситуации в мире и в Украине.

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Есть две версии, почему День эмансипации женщин отмечают именно сегодня.

По одной: день приурочен сожжению в 1431 году Жанны д'Арк. Крестьянской девушки из Франции, которая взялась спасать страну от английского господства в конце Столетней войны. Сначала деятельность юной девушки-полководца приводила к значительным успехам. Но позже Жанна потерпела нескольких неудач. В итоге ее схватили союзники англичан бургундцы и сожгли на костре... При этом девушку обвиняли в колдовстве и ношении мужской одежды.

По другой версии, День эмансипе приурочен к событиям в 1932 года в Германии. Здесь приняли "Закон о юридическом положении женщин-чиновников".

Согласно данным Heinrich-Böll-Stiftung, общая ситуация в мире даже сейчас довольно печальная. Женщины часто работают наравне с мужчинами, но платят им за это меньше. Женщинам труднее получить руководящие должности, в том числе и пробиться к государственной власти, даже на региональном уровне. Кроме того, в большинстве стран мира до сих пор считается, что домашние дела и воспитание детей – обязанность женщины, независимо от того работает она или нет.



Женщинам приходится прилагать гораздо больше усилий, чтобы достичь успеха

Несколько шокирующих цифр:

у женщин зарплата на 15-50% меньше, чем у мужчин за ту же работу;

только 1% собственности в мире принадлежит женщинам;

во время кризисных ситуаций вдвое больше вероятность, что освободят женщину, а не мужчину;

война, рак и и аварии забирают меньше женских жизней, чем домашнее насилие.

Домашнее насилие в Украине

Ежедневно, в украинскую полицию поступает примерно 350 обращений относительно домашнего насилия. В 70-80% случаев жертвы – женщины. И это только в тех случаях, когда пострадавшие обращаются в правоохранительные органы. А это всего 10-15% жертв.

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25% женщин в Украине считают нормальным избиение женщины при определенных обстоятельствах! А 13% хотя бы раз в жизни сталкивались с физическим или сексуальным насилием со стороны партнера. По данным ООН, ежегодно от домашнего насилия страдает более миллиона украинок.



У девочек с детства воспитывают мнение, что они слабые. По традиции, молодых украинок учат слушаться мужа. В итоге украинские женщины часто годами терпят насилие и воспринимают это как должное. Если избиения и изнасилования большинство женщин в Украине признают насилием, то словесное унижение готовы терпеть.



Большинство женщин не готовы говорить о насилии

По данным Украинского института социальных исследований:

56% украинок считают насилием принуждение к сексу

49% женщин признают насилием побои

32% считают, что унижение – это тоже насилие

и только 27% украинских женщин уверены, что обида – это тоже форма насилия

К сожалению, такое отношение к насилию касается не только самих женщин! Почти 40% правоохранителей, прокуроров, судей считают, что домашнее насилие – это личное дело. А 60% делают виновной жертву!



Ежегодно в Украине погибает около 600 человек из-за насильственных действий партнеров! И это значительно больше, чем гибнет женщин в зоне АТО из-за войны. Но такая ситуация не только в Украине... По данным ВОЗ, около 40% убийств женщин в мире совершены руками их партнеров. В целом по миру треть женщин признает, что они испытывали на себе насилие со стороны мужчин. Причем, речь идет и о вполне цивилизованных странах. Так, 23% жительниц Евросоюза ответили утвердительно на вопрос о насилии со стороны партнера.



Всего 10% из миллиона женщин, страдающих от насилия, готовы об этом говорить!

Неравенство на работе

Даже если женщина не страдает от насилия, ее права все равно не равны до конца. Хотя законодательно женщины могут занимать любые должности (недавно отменен перечень профессий, которые не могут занимать женщины), на практике женщинам труднее получить желаемую должность. И их профессиональные качества здесь не учитываются. Более того, значительная часть работодателей пренебрегает законными правами женщины-матери.



Согласно закону, декрет может взять и мать, и отец

Права работающих матерей

Женщинам предоставляется отпуск продолжительностью 70 дней до родов и 56 после

В случае рождения двух и более детей и в случае осложнения родов – 70 после

Отпуск оплачивается 100%, независимо от трудового стажа!

К этому отпуску можно присоединить свой основной отпуск

Отпуск для ухода за ребенком до 3 лет также имеют право взять:

- отец

- бабушка

- дедушка

- другие родственники, ухаживающие за ребенком

Женщины, имеющие детей до 1,5 года имеют право на перерыв для кормления ребенка. Не реже, чем раз в 3 часа и не менее 30 мин

Если беременную или маму маленького ребенка не берут на работу – работодатель должен предоставить письменное объяснение. Отказ в приеме на работу может быть обжалован в судебном порядке

Не можно увольнять:

- беременных женщин

- женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет

- одиноких матерей ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида

Беременных и детей до 3 лет нельзя привлекать к труду

- в ночное время

- к сверхурочным работам

- в выходные дни

Дополнительный отпуск на 10 дней предоставляется:

- женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 15 лет

- или ребенка-инвалида

- или, усыновившим ребенка

- одиноким матерям

Женщины у власти

Даже во власти, которая, по сути, и должна была контролировать соблюдение законов, гендерного баланса нет. По состоянию на данный момент наше государство среди европейских стран имеет один из самых низких показателей количества женщин у власти. И это касается практически всех уровней.



Гендерные пропорции у власти в Украине – одни из самых низких в Европе

Украина взяла обязательство перед ООН, что к 2015 году обеспечит гендерное равенство во власти в соотношении не менее 30% на 70%. Сейчас этот показатель 12%. И это самый высокий показатель за всю историю независимости. Ранее количество женщин у власти не превышало 4-8%.



В среднем в Европе – этот показатель на уровне 25%. В особо развитых странах – около 40%. В конце концов, одной из самых влиятельных политиков планеты уже много лет является женщина – канцлер Германии Ангела Меркель. Руководителем невероятно важной структуры МВФ еще одна женщина – Кристин Лагард.



Между тем, в украинской власти женщины до сих пор в меньшинстве.

В Верховной Раде – 12,5%

Кабмин – 12,5%

Главы городов областного значения – 5,6%

Главы городов районного значения – 9,6%

Председатели поселковых советов – 19,3%

Главы сельсоветов – 32,1%

Сколько женщин в украинской политике: смотрите видео

Как видим, в 2018 году гендерная пропорция, которую Украина обязалась выполнить перед ООН, действует на уровне сельсоветов. Где мизерные зарплаты и практически никаких шансов на карьерный рост.

Несмотря на 21 век, юридическое равенство, программы преодоления гендерных стереотипов – проблема все еще есть. Поэтому каждому стоит пересмотреть свое отношение по внедрению подлинного равенства.