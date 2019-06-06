День журналиста: детективы ГБР встретились с потерпевшим Крутчаком только после акции протеста
Журналист Василий Крутчак устроил акцию протеста под зданием Государственного бюро расследований.
Он требовал справедливого расследования поджога его автомобиля 22 февраля. Об этом Крутчак сообщил на своей странице в Facebook.
Журналист рассказал, что после поджога автомобиля его никто не вызывал в качестве потерпевшего и он не имел представления о том, как проходит расследование.
И только сегодня после того, как я провел акцию под стенами ГБР, к нам вышла следственная Александра Игнат, и по странному стечению обстоятельств она хотела как раз сегодня пригласить меня на допрос в качестве потерпевшего,
– написал Крутчак.
Кроме того, журналист отметил, что по словам Игнат, в материалах дела отсутствует видео с камер наблюдения, на которых видно момент поджога автомобиля.
Напомним, автомобиль Крутчака сожгли 22 февраля. По словам Крутчака, 23 января прокурор Опанасенко угрожал его побить и сжечь машину, если журналист не прекратит писать в социальных сетях о прокуроре и его родственниках.
Поджогом заинтересовались в посольстве США в Украине, а заместитель государственного секретаря США Джордж Кент взял под контроль дело о поджоге автомобиля.