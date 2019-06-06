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      День журналиста: детективы ГБР встретились с потерпевшим Крутчаком только после акции протеста

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      Сожженный автомобиль Василия Крутчака
      Сожженный автомобиль Василия Крутчака / detector.media

      Журналист Василий Крутчак устроил акцию протеста под зданием Государственного бюро расследований.

      Он требовал справедливого расследования поджога его автомобиля 22 февраля. Об этом Крутчак сообщил на своей странице в Facebook.

      Журналист рассказал, что после поджога автомобиля его никто не вызывал в качестве потерпевшего и он не имел представления о том, как проходит расследование.

      И только сегодня после того, как я провел акцию под стенами ГБР, к нам вышла следственная Александра Игнат, и по странному стечению обстоятельств она хотела как раз сегодня пригласить меня на допрос в качестве потерпевшего,
      – написал Крутчак.

      Кроме того, журналист отметил, что по словам Игнат, в материалах дела отсутствует видео с камер наблюдения, на которых видно момент поджога автомобиля.

      Напомним, автомобиль Крутчака сожгли 22 февраля. По словам Крутчака, 23 января прокурор Опанасенко угрожал его побить и сжечь машину, если журналист не прекратит писать в социальных сетях о прокуроре и его родственниках.

      Поджогом заинтересовались в посольстве США в Украине, а заместитель государственного секретаря США Джордж Кент взял под контроль дело о поджоге автомобиля.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Протесты Государственное бюро расследований
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