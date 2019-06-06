День журналиста: смешные курьезы и откровения корреспондентов 24 канала в видео
В Украине 6 июня отмечают День журналиста. Корреспонденты 24 канала решили показать обратную сторону журналистики. Откровения и интересные истории о работе в кадре и вне его – смотрите в видео.
Несмотря на непогоду или усталость журналисты включаются и снимают сюжеты – все, чтобы украинцы первыми узнавали новости.
Читайте также: День журналиста: подборка наиболее эпичных курьезов в прямом эфире
А для журналистов 24 канала нет ничего не возможного. Они "проживают" свои сюжеты.
Смотрите видео: откровения и интересные истории журналистов 24 канала
Пользуясь случаем поздравляем коллег-журналистов с профессиональным праздником!
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии