День журналиста: смешные курьезы и откровения корреспондентов 24 канала в видео / 24 канал

В Украине 6 июня отмечают День журналиста. Корреспонденты 24 канала решили показать обратную сторону журналистики. Откровения и интересные истории о работе в кадре и вне его – смотрите в видео.