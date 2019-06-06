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      День журналиста: смешные курьезы и откровения корреспондентов 24 канала в видео

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      День журналиста: смешные курьезы и откровения корреспондентов 24 канала в видео
      День журналиста: смешные курьезы и откровения корреспондентов 24 канала в видео / 24 канал

      В Украине 6 июня отмечают День журналиста. Корреспонденты 24 канала решили показать обратную сторону журналистики. Откровения и интересные истории о работе в кадре и вне его – смотрите в видео.

      Несмотря на непогоду или усталость журналисты включаются и снимают сюжеты – все, чтобы украинцы первыми узнавали новости.

      Читайте также: День журналиста: подборка наиболее эпичных курьезов в прямом эфире

      А для журналистов 24 канала нет ничего не возможного. Они "проживают" свои сюжеты.

      Смотрите видео: откровения и интересные истории журналистов 24 канала

      Пользуясь случаем поздравляем коллег-журналистов с профессиональным праздником!

       

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      Теги: Новости Украины Медиа СМИ Журналисты
      Источник: 24 канал
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