Что посмотреть 1 сентября: лучшие фильмы об учебе в школе

День знаний – знаменательный день не только для первоклашек, выпускников и всех школьников. Школьная пора – это время, когда многие из нас испытали первую любовь, настоящую дружбу и приняли первые, но от того не менее сложные решения в своей жизни. Ведь именно в этот период мы получаем не только уроки по математике или физике, а учимся познавать этот мир и искать свое место в нем.

LifeStyle 24 предлагает в День знаний 1 сентября пересмотреть фильмы, которые напомнят об учебе в школе и наставления учителей, которые мы пронесем с собой на протяжении всей жизни. Герои этих фильмов знакомы каждому, а речи учителей заставят задуматься над своей жизнью не только выпускников, но и взрослых.

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Общество мёртвых поэтов (Dead Poets Society), 1989

Джон Китинг – новый преподаватель английской словесности в консервативном американском колледже. От чопорной массы учителей его отличают легкость общения, эксцентричное поведение и пренебрежение к программе обучения.



Общество мёртвых поэтов: кадр из фильма

Однажды он посвящает своих подопечных в тайну общества мёртвых поэтов. С этого момента каждый из учеников старается обрести свой собственный голос в безликом хоре, взглянуть на окружающий мир, высоко подпрыгнув над серой школьной оградой.

Общество мёртвых поэтов: смотреть онлайн фрагмент фильма

Учитель на замену (Detachment), 2011

Генри Барт – учитель на замену, который получает очередное временное назначение. На этот раз он должен преподавать английский язык и литературу в "неблагополучной" школе, где в порядке вещей нецензурная брань и оскорбления в отношении учителей.



Учитель на замену: кадр из фильма

Однако преподавание в этой школе глубоко повлияет на учителя, ведь встанет вопрос о жизни и смерти его ученицы.

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Учитель на замену: смотреть онлайн фрагмент фильма (В видео присутствует ненормативная лексика)

Школа рока (The School of Rock), 2003

Блестящая карьера рок-звезды Дьюи Финна заканчивается полным провалом, герой погряз в долгах и затяжной депрессии. Однако ответив на телефонный звонок, который ему не предназначался, и удивившись высокой зарплате, Дьюи устраивается на работу в частную школу.



Школа рока: кадр из фильма

Судьба дарит ему шанс возродить былую славу и принять участие в конкурсе лучших рок-групп. В этой идее герой настроен решительно, так же, как его новый друг – девятилетний гитарист Зак.



Школа рока: смотреть онлайн фрагмент фильма

Хорошо быть тихоней (The Perks of Being a Wallflower), 2012

Иногда год способен изменить человека до неузнаваемости. Персонажу кинокартины "Хорошо быть тихоней" пришлось испытать это на собственном опыте. Замкнутый, неуверенный, робкий юноша попадает в колледж, где его ждет новая, красочная и насыщенная событиями жизнь.

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Хорошо быть тихоней: кадр из фильма

Тихоня Чарли постепенно превращается в сердцееда и повесу, оставив скованность далеко позади. Способствуют раскрытию личности Чарли новые друзья парня, которые не знают запретов.

Хорошо быть тихоней: смотреть онлайн трейлер

Умница Уилл Хантинг (Good Will Hunting), 1997

Уилл Хантинг – 20-летний вундеркинд из Бостона, который то и дело ввязывается в неприятные истории. И когда полиция арестовывает его за очередную драку, профессор математики берет его под свою опеку, но при одном условии: Уилл должен пройти курс психотерапии.



Умница Уилл Хантинг: кадр из фильма



Сеансы "перевоспитания", начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его наставником.

Умница Уилл Хантинг: смотреть онлайн трейлер фильма