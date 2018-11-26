Денег на войну нет ни у России, ни у Украины. Но готовимся к худшему, – Яковина

Реакция международного сообщества на события вокруг конфликта в Азовском море есть, но пока только словесная. Пока никакие документы не приняты. Вечером будет заседание Совета безопасности ООН, но там право вето у России, поэтому она, разумеется, заблокирует все инициативы, направленные против нее.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист Иван Яковина.

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По его словам, после того, как международное сообщество определится с конкретными и действенными формами реакции на агрессию России в Азовском море, возможно введение каких-либо дополнительных ограничений, например, на движение российских кораблей через Босфор. Но главное – новые финансовые санкции против президента РФ Владимира Путина и его окружения.

США – это страна, которая больше всех в мире заботится о свободе судоходства. Она может направить свой корабль в Азовское море, чтобы посмотреть на действия России. Но пойдут ли американцы на такое обострение? С другой стороны, именно так они поступают в Южно-Китайском море, где Китай заявляет претензии на некоторые острова, которые ему не принадлежат. Ситуации на самом деле похожи,

– пояснил эксперт.

И добавил: конечно, россияне обвиняют Украину. Но они отталкиваются от тезиса, будто Крым – их территория.



Иван Яковина: ожидаем лучшего, но готовимся к худшему

"Так они могут убеждать сколько угодно только себя, но не мир", – сказал журналист.

Широкомасштабную войну никто не хочет начинать, да и не может. Нет денег на войну ни у Украины, ни у России. Впрочем, в 2014 году тоже никто не ожидал, что Россия аннексирует Крым. Так что ожидаем лучшего, но готовимся к худшему,

– подытожил Яковина.

Напомним, ночью 26 ноября состоялось заседание СНБО относительно вероятного введения военного положения в Украине из-за эскалации конфликта в Азовском море: Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения, теперь этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября в 16: 00.