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      Денег нет, но вы держитесь: Богдан после увольнения из ОПУ показал фото с отдыха

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      Богдан опублікував "фото" з відпочинку / Фото з Facebook Андрія Богдана

      Андрей Богдан после увольнения с должности главы Офиса Президента, вероятно, полетел отдыхать на Сейшельские острова. Сам экс-чиновник не прекращает шутить и даже дал советы "друзьям".

      Фотографию якобы с экзотических островов Богдан опубликовал на своей странице в фейсбук. На фото он "позирует" на пляже возле таблички с надписью "Сейшелы".

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      Саму фотографию бывший глава ОПУ дополнил довольно ироничной заметкой.

      Друзья очень скучаю по Вам, не сплю, не ем. Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь,
      – написал Богдан.

      Обратите внимание! Фраза "Денег нет, но вы держитесь!!!" принадлежит бывшему премьеру РФ Дмитрию Медведеву. Ее он озвучил пенсионерам из оккупированного Крыма, которые спрашивали, как им прожить на 8 тысяч рублей.

      Заметим, где на самом деле сейчас находится Богдан – точно неизвестно. Сам заметка с фотографией не имеет никаких меток геолокации.

      Кроме того, Богдан ранее мог опубликовать отфотошопленное фото в сети. Поэтому сейчас пользователи не спешат верить, что он действительно отдыхает на Сейшелах. По мнению юзеров, экс-чиновник таким образом просто троллит всех своих недоброжелателей.

      Как Зеленский уволил Богдана из ОПУ?

      • 11 февраля Зеленский уволил главу Офиса Президента Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
      • Перед этим в СМИ появились слухи, что между Богданом и Ермаком возник конфликт. Он связан с тем, что у чиновников очень разные характеры, взгляды на события в Украине и политику президента. Однако, несмотря на эти слухи, после назначения Ермак назвал Богдана профессиональным человеком и поблагодарил за проделанную работу.
      • Уже 13 февраля Зеленский вывел Богдана из состава Совета нацбезопасности и обороны. Его место там занял Ермак.
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Отдых Андрей Богдан Новости политики
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